- To jest tortura - podkreślił. Dodał też, że odpowiedzialni za to powinni ponieść "wieloletnie kary". Oprócz tego zapowiedział, że PiS zwróci się do instytucji w UE z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur. Tak też się stało. Jeszcze tego samego dnia, w czwartek po południu, posłowie PiS ogłosili na konferencji prasowej, że przedstawiciele partii poinformowali Radę Europy o stosowaniu tortur w Polsce.

Jarosław Kaczyński oskarża Donalda Tuska. Lekarze oburzeni

Tymczasem wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wywołała oburzenie w środowisku lekarskim. - Nie do pomyślenia jest, by polityk, będący przez blisko dekadę najbardziej wpływowym politykiem w Polsce, bez żadnego zastanowienia i bez żadnej odpowiedzialności w wypowiedziach publicznych mówił o tym, że osadzony podczas odbywania wyroku był torturowany - ocenił w przesłanym Interii oświadczeniu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa.

"Skandaliczne słowa Kaczyńskiego". Wniosek o ukaranie prezesa PiS

- Słowa posła Kaczyńskiego w Sejmie są haniebne. Trudno objąć rozumem, jak ktoś mógł je powiedzieć. Jest to cyniczne wykorzystywanie sytuacji osadzonych do podgrzewania nastrojów społecznych i polaryzacji społeczeństwa. Traktujemy te słowa jako uderzenie w lekarzy, by obniżyć ich autorytet oraz zaufanie do sektora ochrony zdrowia - stwierdził Bulsa.