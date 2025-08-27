Lech Wałęsa w ostatnich latach regularnie informuje w mediach społecznościowych o kolejnych wizytach w szpitalu i zabiegach, które przechodzi. Zaledwie kilka tygodni temu były prezydent przeszedł operację barku.

Niedługo później w sieci pojawiły się kolejne zdjęcia ze szpitala. Wówczas sam zainteresowany przekazał, że będzie musiał przejść kolejną operację.

- Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma - wyznał polityk w rozmowie z "Super Expressem".

- Chcę podziękować lekarzom. Mam już prawie 82 lata, w tym wieku to zostało mi już tylko golenie. Chodzę też na rehabilitację barku, wczoraj rano też byłem. Doskwiera mi ten bark niestety, ale co zrobić - dodał.

Lech Wałęsa wyleci do Stanów Zjednoczonych i Kanady

W tej samej rozmowie były prezydent opowiedział także o swoich najbliższych, zawodowych planach. Jak poinformował, już w piątek leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie wygłaszać będzie płatne przemówienia.

- Będę miał serię odczytów, wykładów, a zaczynam od Los Angeles, a później inne miasta i w końcu Kanada. I tak do końca października - ujawnił.

Trasa, która rozpocznie się w ostatnim dniu sierpnia związana jest z 45. rocznicą powstania Solidarności.

Lech Wałęsa nie ukrywa, że wygłaszanie płatnych wykładów za granicą to sposób na dorobienie do prezydenckiej emerytury wynoszącej 11 tysięcy złotych. Były prezydent wielokrotnie żalił się w mediach, że takie środki ni wystarczają mu na utrzymanie.

Awaria systemów pogotowia. To nie był atak hakerski Polsat News