"Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli". Lech Wałęsa o walce z chorobą

- Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu - ujawnił Lech Wałęsa. Były prezydent opowiedział o szczegółach powrotu do zdrowia i zapowiedział podróż do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Lech Wałęsa o swojej walce z chorobą
Lech Wałęsa o swojej walce z chorobąLech Wałęsafacebook.com

Lech Wałęsa w ostatnich latach regularnie informuje w mediach społecznościowych o kolejnych wizytach w szpitalu i zabiegach, które przechodzi. Zaledwie kilka tygodni temu były prezydent przeszedł operację barku.

Niedługo później w sieci pojawiły się kolejne zdjęcia ze szpitala. Wówczas sam zainteresowany przekazał, że będzie musiał przejść kolejną operację.

Zobacz również:

Wałęsa trafił do szpitala i przeszedł operację. "Usunęli, co niepotrzebne"
Polska

Wałęsa trafił do szpitala i przeszedł operację. "Usunęli, co niepotrzebne"

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    - Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma - wyznał polityk w rozmowie z "Super Expressem".

    - Chcę podziękować lekarzom. Mam już prawie 82 lata, w tym wieku to zostało mi już tylko golenie. Chodzę też na rehabilitację barku, wczoraj rano też byłem. Doskwiera mi ten bark niestety, ale co zrobić - dodał.

    Lech Wałęsa wyleci do Stanów Zjednoczonych i Kanady

    W tej samej rozmowie były prezydent opowiedział także o swoich najbliższych, zawodowych planach. Jak poinformował, już w piątek leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie wygłaszać będzie płatne przemówienia.

    - Będę miał serię odczytów, wykładów, a zaczynam od Los Angeles, a później inne miasta i w końcu Kanada. I tak do końca października - ujawnił.

    Trasa, która rozpocznie się w ostatnim dniu sierpnia związana jest z 45. rocznicą powstania Solidarności.

    Lech Wałęsa nie ukrywa, że wygłaszanie płatnych wykładów za granicą to sposób na dorobienie do prezydenckiej emerytury wynoszącej 11 tysięcy złotych. Były prezydent wielokrotnie żalił się w mediach, że takie środki ni wystarczają mu na utrzymanie.

    Zobacz również:

    Były prezydent Lech Wałęsa nie pokłada nadziei w Karolu Nawrockim
    Polska

    Gorzkie słowa Wałęsy o Nawrockim. "Obawiam się, że będę się wstydzić"

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Awaria systemów pogotowia. To nie był atak hakerskiPolsat News

    Najnowsze