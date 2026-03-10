Lekarz wystawił zwolnienie z takim kodem? Szybko nie zobaczysz zasiłku

Spis treści: Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim? Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek? Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi? Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie? Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?

Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim?

Oznaczenie C stosowane jest wówczas, gdy lekarz uzna, że przyczyna czasowej niezdolności do pracy pozostaje w bezpośrednim związku z nadużyciem alkoholu. Nie chodzi o ogólną ocenę stylu życia, lecz o konkretną zależność medyczną - np. uraz, zatrucie czy nagłe powikłanie zdrowotne wynikające ze spożycia alkoholu.

Kod C:

nie zawiera informacji o rozpoznaniu choroby,

nie ujawnia szczegółów medycznych,

stanowi wyłącznie sygnał dla systemu ubezpieczeń społecznych.

Lekarz podejmuje decyzję w oparciu o dokumentację i ocenę medyczną. Forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia czy długość stażu pracy nie mają tu znaczenia.

Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek?

W przypadku standardowego L4 pracownik otrzymuje:

wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę (w określonym limicie rocznym),

następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS

Przy kodzie C obowiązuje odrębna zasada, czyli za pierwsze pięć dni niezdolności do pracy świadczenie w ogóle nie przysługuje.

Dopiero od szóstego dnia zwolnienie jest rozliczane na zasadach ogólnych (najczęściej 80 proc. podstawy wymiaru).

Przy krótkim L4 z kodem C konsekwencje są szczególnie dotkliwe. Przez okres pięciodniowego zwolnienia nie przysługuje żadna wypłata. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy przez siedem dni, zasiłek otrzyma tylko za dwa dni.

Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi?

Na tle innych oznaczeń stosowanych na e-ZLA kod C jest najmniej korzystny finansowo. W standardowym L4 świadczenie przysługuje od pierwszego dnia, przy kodzie B (ciąża) wypłata wynosi 100 proc. podstawy, a przy kodzie D wydłuża się okres zasiłkowy.

Tymczasem kod C nie daje żadnych preferencji - przeciwnie, wyłącza prawo do świadczenia przez pierwsze pięć dni zwolnienia, niezależnie od tego, kto jest płatnikiem.

Ogólnie, prawo do zasiłku chorobowego powstaje po okresie wyczekiwania:

30 dni - w przypadku pracowników,

90 dni - przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym (np. przedsiębiorcy).

Standardowy okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a w szczególnych przypadkach 270 dni.

Przy zwykłym L4 świadczenie wypłacane jest najpierw przez pracodawcę (w ramach limitu rocznego), następnie przez ZUS.

Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie wystawione przez lekarza trafia jednocześnie do ZUS i pracodawcy. O ile pracodawca widzi oznaczenie literowe, o tyle nie ma dostępu do kodu choroby (ICD-10) ani nie zna szczegółów diagnozy.

ZUS posiada pełną dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia prawa do świadczeń.

Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?

W przypadku niektórych oznaczeń przepisy dopuszczają ich pominięcie na wniosek pacjenta. Kod C nie należy do tej kategorii.

Jeżeli lekarz stwierdzi, że spełnione są ustawowe przesłanki, ma obowiązek zastosować odpowiednie oznaczenie.

Nie istnieje formalna procedura "zrezygnowania" z kodu C na życzenie ubezpieczonego.

