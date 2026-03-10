Lekarz wystawił zwolnienie z takim kodem? Szybko nie zobaczysz zasiłku

Agnieszka Boreczek

Agnieszka Boreczek

Idziesz na zwolnienie lekarskie? Samo dostarczenie zaświadczenia od lekarza do ZUS nie gwarantuje natychmiastowej wypłaty pieniędzy. Przeciwnie - w niektórych sytuacjach na przelew w ogóle nie można liczyć przez pierwsze dni niezdolności do pracy. Decyduje o tym nie długość zwolnienia ani staż zatrudnienia, lecz oznaczenie wpisane przez lekarza w systemie e-ZLA.

Lekarz w białym kitlu pracuje przy laptopie, obok leży stetoskop oraz dokumenty i długopis na biurku.
Kod "C" na zwolnieniu lekarskim. Co z zasiłkiem?Michal WozniakEast News

Spis treści:

  1. Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim?
  2. Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek?
  3. Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi?
  4. Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie?
  5. Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?

Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim?

Oznaczenie C stosowane jest wówczas, gdy lekarz uzna, że przyczyna czasowej niezdolności do pracy pozostaje w bezpośrednim związku z nadużyciem alkoholu. Nie chodzi o ogólną ocenę stylu życia, lecz o konkretną zależność medyczną - np. uraz, zatrucie czy nagłe powikłanie zdrowotne wynikające ze spożycia alkoholu.

Kod C:

  • nie zawiera informacji o rozpoznaniu choroby,
  • nie ujawnia szczegółów medycznych,
  • stanowi wyłącznie sygnał dla systemu ubezpieczeń społecznych.

Lekarz podejmuje decyzję w oparciu o dokumentację i ocenę medyczną. Forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia czy długość stażu pracy nie mają tu znaczenia.

Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek?

W przypadku standardowego L4 pracownik otrzymuje:

  • wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę (w określonym limicie rocznym),
  • następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Przy kodzie C obowiązuje odrębna zasada, czyli za pierwsze pięć dni niezdolności do pracy świadczenie w ogóle nie przysługuje.

Dopiero od szóstego dnia zwolnienie jest rozliczane na zasadach ogólnych (najczęściej 80 proc. podstawy wymiaru).

Przy krótkim L4 z kodem C konsekwencje są szczególnie dotkliwe. Przez okres pięciodniowego zwolnienia nie przysługuje żadna wypłata. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy przez siedem dni, zasiłek otrzyma tylko za dwa dni.

Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi?

Na tle innych oznaczeń stosowanych na e-ZLA kod C jest najmniej korzystny finansowo. W standardowym L4 świadczenie przysługuje od pierwszego dnia, przy kodzie B (ciąża) wypłata wynosi 100 proc. podstawy, a przy kodzie D wydłuża się okres zasiłkowy.

Tymczasem kod C nie daje żadnych preferencji - przeciwnie, wyłącza prawo do świadczenia przez pierwsze pięć dni zwolnienia, niezależnie od tego, kto jest płatnikiem.

Zobacz również:

ZUS zakwestionował prawo kobiety do zasiłku, sąd miał inne zdanie
Polska

Wzięła ślub, przebywając na L4. ZUS kazał oddać pieniądze. Jest finał sprawy

Klaudia Kuryśko
Klaudia Kuryśko

    Ogólnie, prawo do zasiłku chorobowego powstaje po okresie wyczekiwania:

    • 30 dni - w przypadku pracowników,
    • 90 dni - przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym (np. przedsiębiorcy).

    Standardowy okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a w szczególnych przypadkach 270 dni.

    Przy zwykłym L4 świadczenie wypłacane jest najpierw przez pracodawcę (w ramach limitu rocznego), następnie przez ZUS.

    Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie?

    Elektroniczne zwolnienie wystawione przez lekarza trafia jednocześnie do ZUS i pracodawcy. O ile pracodawca widzi oznaczenie literowe, o tyle nie ma dostępu do kodu choroby (ICD-10) ani nie zna szczegółów diagnozy.

    ZUS posiada pełną dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia prawa do świadczeń.

    Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?

    W przypadku niektórych oznaczeń przepisy dopuszczają ich pominięcie na wniosek pacjenta. Kod C nie należy do tej kategorii.

    Jeżeli lekarz stwierdzi, że spełnione są ustawowe przesłanki, ma obowiązek zastosować odpowiednie oznaczenie.

    Nie istnieje formalna procedura "zrezygnowania" z kodu C na życzenie ubezpieczonego.

    Zobacz również:

    Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie od 1 marca
    Polska

    Ten dodatek wzrasta wraz z waloryzacją. To kilkaset zł więcej co miesiąc

    Agnieszka Boreczek
    Agnieszka Boreczek
    Reforma PIP przyjęta przez rząd. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Stawką tej ustawy są pieniądze z KPO, które są budżetowi potrzebnePolsat News

    Najnowsze