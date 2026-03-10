Lekarz wystawił zwolnienie z takim kodem? Szybko nie zobaczysz zasiłku
Idziesz na zwolnienie lekarskie? Samo dostarczenie zaświadczenia od lekarza do ZUS nie gwarantuje natychmiastowej wypłaty pieniędzy. Przeciwnie - w niektórych sytuacjach na przelew w ogóle nie można liczyć przez pierwsze dni niezdolności do pracy. Decyduje o tym nie długość zwolnienia ani staż zatrudnienia, lecz oznaczenie wpisane przez lekarza w systemie e-ZLA.
Spis treści:
- Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim?
- Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek?
- Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi?
- Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie?
- Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?
Co oznacza C na zwolnieniu lekarskim?
Oznaczenie C stosowane jest wówczas, gdy lekarz uzna, że przyczyna czasowej niezdolności do pracy pozostaje w bezpośrednim związku z nadużyciem alkoholu. Nie chodzi o ogólną ocenę stylu życia, lecz o konkretną zależność medyczną - np. uraz, zatrucie czy nagłe powikłanie zdrowotne wynikające ze spożycia alkoholu.
Kod C:
- nie zawiera informacji o rozpoznaniu choroby,
- nie ujawnia szczegółów medycznych,
- stanowi wyłącznie sygnał dla systemu ubezpieczeń społecznych.
Lekarz podejmuje decyzję w oparciu o dokumentację i ocenę medyczną. Forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia czy długość stażu pracy nie mają tu znaczenia.
Czy na zwolnieniu typu C wypłacany jest zasiłek?
W przypadku standardowego L4 pracownik otrzymuje:
- wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę (w określonym limicie rocznym),
- następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.
Przy kodzie C obowiązuje odrębna zasada, czyli za pierwsze pięć dni niezdolności do pracy świadczenie w ogóle nie przysługuje.
Dopiero od szóstego dnia zwolnienie jest rozliczane na zasadach ogólnych (najczęściej 80 proc. podstawy wymiaru).
Przy krótkim L4 z kodem C konsekwencje są szczególnie dotkliwe. Przez okres pięciodniowego zwolnienia nie przysługuje żadna wypłata. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy przez siedem dni, zasiłek otrzyma tylko za dwa dni.
Jak wypada zwolnienie z kodem C w porównaniu z innymi?
Na tle innych oznaczeń stosowanych na e-ZLA kod C jest najmniej korzystny finansowo. W standardowym L4 świadczenie przysługuje od pierwszego dnia, przy kodzie B (ciąża) wypłata wynosi 100 proc. podstawy, a przy kodzie D wydłuża się okres zasiłkowy.
Tymczasem kod C nie daje żadnych preferencji - przeciwnie, wyłącza prawo do świadczenia przez pierwsze pięć dni zwolnienia, niezależnie od tego, kto jest płatnikiem.
Ogólnie, prawo do zasiłku chorobowego powstaje po okresie wyczekiwania:
- 30 dni - w przypadku pracowników,
- 90 dni - przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym (np. przedsiębiorcy).
Standardowy okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a w szczególnych przypadkach 270 dni.
Przy zwykłym L4 świadczenie wypłacane jest najpierw przez pracodawcę (w ramach limitu rocznego), następnie przez ZUS.
Czy pracodawca wie, z jakiego powodu masz zwolnienie lekarskie?
Elektroniczne zwolnienie wystawione przez lekarza trafia jednocześnie do ZUS i pracodawcy. O ile pracodawca widzi oznaczenie literowe, o tyle nie ma dostępu do kodu choroby (ICD-10) ani nie zna szczegółów diagnozy.
ZUS posiada pełną dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia prawa do świadczeń.
Czy można uniknąć kodu C na zwolnieniu lekarskim?
W przypadku niektórych oznaczeń przepisy dopuszczają ich pominięcie na wniosek pacjenta. Kod C nie należy do tej kategorii.
Jeżeli lekarz stwierdzi, że spełnione są ustawowe przesłanki, ma obowiązek zastosować odpowiednie oznaczenie.
Nie istnieje formalna procedura "zrezygnowania" z kodu C na życzenie ubezpieczonego.