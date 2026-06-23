Lek pilnie wycofany ze sprzedaży. "Zagrożenie dla życia i zdrowia"

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał sprzedaż leku Levosimendan Farmak, który jest stosowany u pacjentów z niewydolnością serca. Produkt został wycofany z powodu nieprawidłowości wykrytych w trakcie badań. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji GIF, przyjęcie leku może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Farmaceutka trzyma opakowanie leku na tle półek z lekami w aptece
GIF wycofuje z aptek lek dla pacjentów z niewydolnością serca123RF/PICSEL

W skrócie

  • Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał obrót lekiem Levosimendan Farmak po wykryciu nieprawidłowości w badaniach.
  • Sprzedaż tego leku została natychmiast wstrzymana na terenie całego kraju ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia i życia pacjentów.
  • W 12 z 20 fiolek leku wykryto cząstki widoczne okiem nieuzbrojonym, co nie spełnia wymagań jakościowych.
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GIF ze skutkiem natychmiastowym wstrzymał na terenie całego kraju obrót lekiem Levosimendan Farmak o poniższych danych:

- nazwa: Levosimendan Farmak (levosimendanum), 2,5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28871;

- podmiot odpowiedzialny: Farmak International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- opakowanie 1 fiol. 5 ml, nr GTIN 05907637916160.

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Z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków wynika, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych. Nieprawidłowości dotyczą możliwego zanieczyszczenia cząstkami widocznymi okiem nieuzbrojonym.

Potencjalnie groźne cząstki wykryto w 12 z 20 przebadanych fiolek - mimo że produkt wprowadzony na rynek farmaceutyczny powinien być od nich całkowicie wolny.

"Występowanie w produkcie leczniczym podawanym w infuzji dożylnej cząstek zauważalnych gołym okiem jest sytuacją mogącą powodować bezpośrednie negatywne konsekwencje zdrowotne dla pacjentów" - czytamy w decyzji wydanej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

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Ze względu na ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów GIF zdecydował o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wstrzymania sprzedaży leku.

Levosimendan Farmak to lek przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, stosowany w szpitalach u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Jest podawany dożylnie w przypadku, gdy inne metody leczenia zawodzą.

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