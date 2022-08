Lek na osteoporozę znika z aptek. Pacjenci alarmują

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

"Alfadiol, lek na osteoporozę, został usunięty z portfolio jedynego producenta i nie będzie już dłużej dostępny w aptekach. Obecnie nie posiada on zamienników, co jest szczególnie groźne dla pacjentów" - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przypomniał, że Alfadiol jest potrzebny zwłaszcza seniorom, kobietom przechodzącym menopauzę oraz mężczyznom w okresie przekwitania. RPO domaga się od szefa resortu, by poinformował, co zamierza zrobić, by ochronić pacjentów z metaboliczną chorobą kości.

