Lech Wałęsa o manifestacji przed Sejmem. "Ile to PiS kosztowało?"

- Zastanawiam się nad tym, ile to kosztowało PiS i ile jeszcze mają pieniędzy na podobne imprezy. Nad tym warto się zastanawiać - zauważył Wałęsa. - Trzeba praktycznie na to patrzeć. Otóż przez osiem lat oni mają tyle przestępstw , tyle brudnych rzeczy, że wystarczy tylko je wyciągać i pokazywać narodowi - dodał. Jak jednocześnie zaznaczył: " nie jest cały PiS winien , to jest kadra PiS-u".

Lech Wałęsa o Andrzeju Dudzie: To on steruje najważniejszymi procesami

Wałęsa dodał, że wydawało mu się, iż to Jarosław Kaczyński "steruje problemami w Polsce". - A okazuje się, że nie. To jednak pan Duda steruje najważniejszymi procesami. I dlatego sterował tak, by zabetonować swoje i PiS-u zwycięstwo. Wszędzie tam utrudniał, ułatwiał, pozwalał na przejmowanie, niszczenie konstytucji, robienie nowych struktur, aby zablokować możliwość reform - ocenił.

Lech Wałęsa o postępowaniu ułaskawieniowym. Andrzej Duda "udaje"

- Cały problem, że on (prezydent - red.) udaje, że chce ułaskawić, a na kogo innego zrzuca. (...) On oszukał te młode dziewczyny, on im powiedział, że chce ułaskawić. On nie chce ułaskawienia, bo ci ludzie wyjdą i mogą powiedzieć, jak to było, co robiono. I dlatego też udaje i robi wszystko, żeby mógł powoływać się na to, że on wystąpił z inicjatywą - mówił Lech Wałęsa. - Mógł od razu ułaskawić i nie byłoby żadnego problemu - ocenił działanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla.