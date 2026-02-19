W skrócie Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy oraz zawetował dwie inne dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i programu Aktywny Rolnik.

Decyzje prezydenta spotkały się z krytyką polityków rządu i opozycji oraz poparciem niektórych przedstawicieli PiS.

Komentarze polityków skupiały się na skutkach prezydenckich wet oraz ich wpływie na funkcjonowanie państwa.

Karol Nawrocki podpisał w czwartek dwie ustawy - nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawę o wygaszaniu specjalnej pomocy obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie prezydent skorzystał z prawa weta do dwóch innych dokumentów. Są to ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i programie Aktywny Rolnik. - Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - komentował jedną z decyzji Nawrocki.

Prezydent zawetował ustawę o KRS. Waldemar Żurek: Ubrał się diabeł w ornat

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w późniejszej rozmowie z mediami sceptycznie ocenił wizję współpracy z prezydentem. - We wszystkich najważniejszych ustawach dla rządu i obywateli prezydent będzie próbował w taki polityczny sposób wetować i pokazać, że to on jest tym, który rozdaje karty - powiedział.

- My się spodziewamy, że prezydent myśli dzisiaj w kategoriach: im gorzej, tym lepiej - dodał Żurek. Stwierdził również - jak cytuje PAP - że prezydenckie weto "można skwitować jednym zdaniem: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni".

Zdaniem ministra prezydent poprzez weto "pogłębi chaos oraz wydłuży postepowania, które najbardziej doskwierają Polakom".

- Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy za Ziobry zostały wydłużone. Ja nie ustąpię w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan "B" i będziemy go realizować - przekazał Żurek.

Adam Szłapka zareagował na prezydenckie weta. "Gangsterski chwyt"

"Mógł zakończyć akt chaosu w sądach, a napisał kolejną stronę tego dramatu. Gangsterski chwyt" - skomentował na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka. Do swojego wpisu dodał hasztag "Szkodliwe weto".

Reakcja ministra nie umknęła uwadze Dariusza Mateckiego, który zasugerował rozwiązanie parlamentu. "Możecie zakończyć chaos, rozwiązując Sejm i rezygnując z polityki" - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Weto pod Ustawą o KRS to kolejny strzał na oślep prezydenta. Ale z każdym praworządnościowym szkodnikiem sobie poradzimy. Marszałek (Sejmu - red.) Włodzimierz Czarzasty już działa w tej sprawie" - oznajmił Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.

"Ziobro wciąż rządzi?". Komentarz Adama Bodnara po decyzji prezydenta

"W expose z 8 sierpnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki deklarował zaangażowanie w sprawy ustrojowe dotyczące sądownictwa" - wspomniał w mediach społecznościowych Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.

Jak dodał polityk Koalicji Obywatelskiej, od tego czasu prezydent "żadnej propozycji nie przedstawił".

"Natomiast jak rząd doprowadził do uchwalenia reformy KRS, to spotkał się z wetem. Ziobro wciąż rządzi?" - podsumował swój komentarz Bodnar.

Podobną ocenę przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Nawrocki wetuje ustawę o KRS. Tym samym staje po stronie Ziobry i jego haniebnej schedy w wymiarze sprawiedliwości" - napisał.

Rafał Leśkiewicz odpowiedział Donaldowi Tuskowi

Także rzecznik prezydenta, który wcześniej przedstawił dokładny opis zawetowanych i podpisanych ustaw, włączył się w publiczną dyskusję.

"Premier Donald Tusk, zwolennik resetu z Rosją i polityki uległości wobec Niemiec, wykorzystuje każdą okazję do ataków na prezydenta RP. Taki jest jedyny cel jego politycznej aktywności. To nie jest premier polskich spraw" - napisał.

W ten sposób odniósł się do opublikowanego godzinę wcześniej wpisu premiera. Tusk napisał w nim, że "szykują się kolejne weta". "Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" - ocenił.

Marszałek Senatu skrytykowała Karola Nawrockiego

Do sprawy wet odniosła się również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Kolejne weta i kolejne straty dla obywateli. Prezydentowi łatwiej przychodzi psucie niż rozwiązywanie prawdziwych problemów" - stwierdziła.

Podobne zdanie wyraził senator KO Krzysztof Kwiatkowski. "Weto dla ustawy o KRS nie dziwi, lecz smuci. Nadal komendy Nowogrodzkiej dominują nad zdrowym rozsądkiem" - napisał.

Sprzeczne zdania polityków opozycji i koalicji rządzącej

"Kolejne weto. W Pałacu urzęduje prezydent jednej partii, nie wszystkich obywateli. Blokuje naprawę państwa i wymiaru sprawiedliwości. Czy zablokuje też poprawę bezpieczeństwa granic?" - pytał na platformie X poseł KO Patryk Jaskulski.

Jego partyjny kolega Robert Kropiwnicki ocenił natomiast, że "weto Nawrockiego do ustawy o KRS potwierdza jedynie, że prezydent kultywuje doświadczenia ze stadionowych trybun".

Z kolei wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do kolejnych dwóch wet, napisała, że "psuć i blokować jest zawsze najłatwiej".

Zupełnie odmienne spojrzenie mają za to niektórzy politycy prawicy. "Absolutnie konieczne weto prezydenta wobec ustawy Żurka!" - napisał Marcin Romanowski. "Ta ustawa pogłębiłaby anarchię i bezprawie panujące w sądach i umocniła dominację wąskiej, upolitycznionej kasty sędziowskiej, która - pod parasolem ekipy Tuska - rozsadza system od środka" - dodał.

"Decyzje Karola Nawrockiego pokazują, że prezydent stoi po stronie obywateli!" - skomentował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. W jego ocenie "weto wobec ustawy o KRS to obrona stabilności prawa, niepodważalności wyroków i konstytucyjnych prerogatyw głowy państwa". A "weto w sprawie tzw. 'aktywnego rolnika' to obrona gospodarstw rodzinnych i art. 23. Konstytucji".

Artykuł 23. Konstytucji RP głosi, że "podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne".

