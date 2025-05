Laureaci udowadniają, że edukacyjna zmiana może zachodzić zarówno wewnątrz systemu, jak i na jego peryferiach. Ich siłą jest odwaga w podejmowaniu tematów dotąd pomijanych, a także partycypacyjność i dbałość o dobrostan uczestników.

II edycja Nagrody Przewroty. Kategoria ogólnopolska

Laureat kategorii ogólnopolskiej: Kurs "Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej", realizowany przez Kulczyk Foundation w partnerstwie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

To przewrót, który dokonuje się wewnątrz systemu. Przemyślana struktura kursu, odważny temat i możliwość skalowania sprawiają, że może być inspiracją dla innych branż - uzasadniła swój wybór kapituła Nagrody Przewroty.

Kurs dokształcający dla położnych "Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej" materiały prasowe

Inicjatywa odpowiada na (dotychczas marginalizowaną) potrzebę wsparcia kobiet w okresie menopauzy. W tym celu wykorzystuje potencjał zawodowych położnych, jednocześnie zmieniając postrzeganie ich roli - z osób opiekujących się kobietami w czasie ciąży i porodu, na specjalistki wspierające je na różnych etapach życia.

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych, w tym zagadnienia z zakresu uroginekologii, seksualności, psychologii i komunikacji. Stanowi odpowiedź na istotną lukę w edukacji medycznej, która może mieć realny wpływ na życie setek tysięcy kobiet w Polsce.

Nagroda Przewroty. Kategoria lokalna

Laureat kategorii lokalnej: Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie, inicjatywa Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie

Centrum to bezpieczna przestrzeń, w której młodzi ludzie rozwijają swoje pasje, kompetencje społeczne i relacje z rówieśnikami oraz dorosłymi. W zależności od potrzeb można tu się relaksować, tworzyć projekty artystyczne i obywatelskie, korzystać ze wsparcia psychologicznego i mentoringu. To miejsce współtworzone przez instytucję kultury oraz samą młodzież i wspierane przez lokalny samorząd.

Nagroda Przewroty. Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie materiały prasowe

Partycypacyjny charakter inicjatywy, dojrzałe włączenie dorosłych w roli mentorów i realna odpowiedź na potrzeby młodych - to wszystko sprawia, że Centrum jest przykładem, jak może wyglądać skuteczna edukacyjna interwencja społeczna - komentowali jurorzy. Inicjatywa ma charakter modelowy - może być inspiracją dla wielu miast i mniejszych ośrodków w Polsce.

Nagroda Specjalna. Nagroda Przewroty

Laureatka Nagrody Specjalnej: Adrianna Kaczmarek, dyrektorka Rawickiej Biblioteki Publicznej

Adrianna Kaczmarek jest dyrektorką Rawickiej Biblioteki Publicznej. Dzięki jej zaangażowaniu, w instytucji powstała Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA), czyli lokalne centrum nauki. SOWA to 50 ośrodków partnerskich Centrum Nauki Kopernik, tworzących sieć zaangażowanych edukatorów, współdziałających ze sobą na co dzień. Dzięki nim lokalne społeczności mają dostęp do wystaw i aktywności Kopernika.

Rawicka SOWA to przestrzeń dostępna dla wszystkich: seniorów, dzieci, młodych dorosłych i osób zagrożonych wykluczeniem. Adrianna Kaczmarek swoją pracą udowadnia, że kluczem do sukcesu w edukacji i animowaniu kultury jest uważność na drugiego człowieka - jego potrzeby, potencjał i marzenia. Podkreśla, jak ważne jest, by działać razem, otwarcie słuchać, być elastycznym, unikać utartych schematów i... mieć w sobie odrobinę twórczego szaleństwa.

Adrianna inspiruje - każdy może zobaczyć w niej siebie. Dzięki takim ludziom przewrót w edukacji się udaje - podkreślali członkowie kapituły Nagrody Specjalnej Przewroty.

Statuetka: symbol przewrotu

Laureaci otrzymali wsparcie finansowe (w kategorii lokalnej i ogólnopolskiej - po 20 tys. zł, a Nagrody Specjalnej - 10 tys. zł.) oraz niezwykłą, symboliczną statuetkę Nagrody Przewroty. Ten rzeźbiarski obiekt to więcej niż ozdoba. To symbol energii i równowagi potrzebnej do wdrażania edukacyjnych innowacji.

- Układ tensegrity, oparty na naprężeniu i integralności, wydaje się niemożliwy - a jednak działa. Tak jak działania naszych laureatów: śmiałe, pozornie trudne do wdrożenia, ale realnie zmieniające rzeczywistość - tłumaczą twórcy statuetki z Centrum Nauki Kopernik.

Nagroda za innowacje

Centrum Nauki Kopernik ustanowiło Nagrodę Przewroty w 550. rocznicę urodzin swojego patrona.

Jej celem jest wyróżnianie nieszablonowych, odważnych i inspirujących inicjatyw edukacyjnych. Jest również pretekstem do dyskusji o kształcie edukacji, która najlepiej wykorzysta szanse i odpowie na wyzwania przyszłości.

Nagroda Przewroty. Patroni i partnerzy

II edycję Nagrodę Przewroty wspierają partnerzy i patroni medialni:

Patroni medialni: Polsat News, Interia, Tygodnik Powszechny, Polskie Radio Jedynka, Polskie Radio Czwórka, Strefa Edukacji, Nasze Miasto

Partner Główny Nagrody Przewroty: KGHM Polska Miedź

Partner Nagrody Przewroty: BASF

Partner Wspierający Nagrody Przewroty: Fundacja Deloitte

Patronat honorowy nad Nagrodą Przewroty objęła Ministra Edukacji.

