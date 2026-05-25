W skrócie Łatwogang zakończył charytatywny stream, podczas którego relacjonował podróż rowerem z Zakopanego do Gdańska w celu zebrania środków na leczenie chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Podczas rowerowej akcji zebrano ponad 15,5 mln zł na leczenie dwóch chłopców, wciąż trwa zbieranie funduszy dla trzeciego dziecka.

Influencer podczas trasy ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pomysłu powrotu rowerem do Zakopanego. Zaapelował do widzów, by postarali się zamknąć trzecią zbiórkę w ciągu tygodnia.

Piotr Hancke, znany jako Łatwogang, zasłynął jako organizator przeprowadzonej w kwietniu zbiórki charytatywnej na rzecz fundacji Cancer Fighters, podczas której zebrano ponad 251 mln zł. Transmisję internetową, która trwała dziewięć dni, śledziły miliony osób, a do akcji włączyło się wiele firm i osób publicznych.

W piątek influencer rozpoczął kolejną akcję charytatywną - tym razem ruszył w podróż rowerem z Zakopanego do Gdańska w celu zebrania środków na leczenie ośmioletniego Maksa, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD).

Łatwogang z kolejną zbiórką. Poprzeczka rosła wraz z pokonywanymi kilometrami

W niedzielę rano udało się osiągnąć pierwotnie wyznaczony cel - zbiórkę Maska zasiliło 12 mln zł. Influencer błyskawicznie podjął się kolejnego wyzwania i tak kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka. Tym razem zebrano 3,5 mln zł dla czteroletniego Adasia chorego na DMD.

Jeszcze przed wjazdem Łatwoganga do Gdańska w niedzielę wieczorem, zaczęto zbierać pieniądze na leczenie trzeciego chłopca, dwuletniego Wojtusia, który również zmaga się z tą chorobą. Jak wskazali organizatorzy, koszt terapii genowej w USA (ponad 15 mln zł), przekracza możliwości jego rodziny.

Za cel zbiórki ustalono kwotę 15 mln 400 tys. zł.

Łatwogang dotarł na miejsce po 52 godzinach trasy i przejechaniu ok. 660 km. Licznik zbiórki dla Wojtusia dobijał wówczas 6 milionów zł. Stało się jasne, że nie uda się osiągnąć celu przed zakończeniem relacji na żywo. Influencer zwrócił się wówczas z prośbą do widzów, apelując, byśmy postarali się "zrobić to na przykład w tydzień".

Widzowie przyjęli wyzwanie. W poniedziałek po godz. 8 na koncie było ponad 10 mln zł. Zbiórka trwa nadal.

Łatwogang dziękuje za wsparcie. "Polska to najlepszy kraj na świecie"

Po dotarciu na miejsce Hancke podziękował wszystkim towarzyszącym mu podczas trasy, a następnie wszedł do piętrowego autobusu i zwrócił się do zebranych, by nie przestawali wpłacać pieniędzy na leczenie chorych dzieci. W autobusie byli również Maks i Adaś, dla których prowadzono zbiórki.

- Każdy rodzaj pomocy jest na wagę złota. Kocham was. Pokazaliście, że potraficie się zjednoczyć. Polska to najlepszy kraj na świecie, nikt nie potrafi pomagać tak jak Polacy - powiedział podczas transmisji na żywo.

Jak zaznaczono w opisie zbiórki, dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) to "niezwykle ciężka choroba genetyczna prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. Z biegiem czasu dzieci tracą sprawność, możliwość samodzielnego poruszania się i oddychania".

"Na końcu choroba odbiera to, co najcenniejsze - życie... Jeszcze niedawno rodziny, w tym także rodzina Maksa, słyszały tylko jedno: "nie ma skutecznego leczenia". Obecnie jest nadzieja! W Stanach Zjednoczonych dostępna jest terapia genowa, która może zatrzymać rozwój choroby. Problemem pozostaje jednak jej koszt - ogromny, praktycznie nieosiągalny dla jednej rodziny" - wskazano.





