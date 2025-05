Środa będzie bardzo wymagającym dniem. Niebezpieczne burze przejdą przez rozległy pas kraju, ciągnący się od południowego zachodu przez centrum po północ. Jest jednak jedna pozytywna informacja: dzień będzie ciepły, i to w całej Polsce. Temperatury w wielu miejscach zbliżą się do granicy 20 stopni, a miejscami nieco ją przekroczą. Kolejne dni tak ciepłe nie będą .

Koniec weekendu oznacza stopniowe ocieplenie , które do Polski dotrze z zachodu. Ta część naszego kraju doświadczy wtedy 18-19 st. C. W pozostałych miejscach będzie od 15 do 17 stopni.

Od poniedziałku wrócą temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza - na zachodzie do 23 stopni. Jedynie na południowym wschodzie będzie maksymalnie 15-16 st. C.

We wtorek 20 stopni i nieco więcej będzie na zachodzie oraz w centrum i częściowo na północy. Kolejne dwa dni to jednak prawdziwa eksplozja lata. Lokalnie na północnym wschodzie oraz na zachodzie może być nawet 26 stopni Celsjusza. Do końca miesiąca będzie ciepło, choć nie aż tak: we wschodniej połowie Polski może być do 23 st. C.