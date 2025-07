Po chłodniejszych, deszczowych dniach, za które odpowiadał przede wszystkim niż genueński, doczekaliśmy się cieplejszego, ale wciąż nie do końca spokojnego okresu. Poniedziałek będzie ciepły, ale po południu nadciągną niebezpieczne burze , które mogą pojawić się praktycznie wszędzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Choć lokalnie grzmi od rana, to synoptycy ich "najintensywniejszego rozwoju" spodziewają się " od godzin południowych " - czytamy na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku.

We wszystkich pozostałych miejscach trzeba się liczyć z niebezpiecznymi burzami, które przyniosą silny wiatr, dochodzący do nawet 80 km/h, ulewami oraz lokalnym gradem. W centrum i na południowym wschodzie Polski, w ewentualnych superkomórkach burzowych grad może osiągać średnicę nawet do 3-5 cm.