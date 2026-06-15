W skrócie Wkrótce w Polsce pojawi się pierwsza w tym roku fala upałów, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni przez kilka dni z rzędu.

Przed nadejściem ciepła prognozowane są jeszcze deszcze, burze i chłodniejsze dni, ale już pod koniec tygodnia temperatury gwałtownie wzrosną.

Fala upałów może przynieść również tropikalne noce. Z czasem wrócą też burze oraz opady deszczu.

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Ulewy, burze i przenikliwy chłód wciąż dają się nam we znaki. Tak jak przez cały weekend, w poniedziałek doświadczamy kolejnych opadów deszczu, burz, a nawet lokalnego gradobicia. Jeśli jednak wytrzymamy kilka dni takiej aury czeka nas nagroda: gwałtowny wzrost temperatur, i to znacznie ponad granicę upału - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda nie poprawi się od razu. Burze prędko nie znikną

Zanim nadejdzie pozytywna zmiana w pogodzie, musimy jeszcze przeczekać zdecydowanie mniej przyjemny okres.

Poniedziałek będzie mokry w praktycznie całym kraju, choć najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym wschodzie. Tam ulewy oraz lokalne opady drobnego gradu przyniosą burze.

Deszcze i burze na początku tygodnia mogą występować w całej Polsce, a najsilniejsze będą na północnym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

W kolejnych dniach deszczu będzie mniej, choć wciąż na niebie królować będą ciemne chmury. Przelotnie popada, głównie na południu i północnym wschodzie. We wtorek po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą się jeszcze pojawić burze.

Najbliższe dni będą deszczowe, zwłaszcza na północnym wschodzie, jednak z czasem pogoda się uspokoi, do końca tygodnia IMGW materiał zewnętrzny

Stopniowo zacznie się ocieplać - początkowo nieznacznie, a potem coraz mocniej. Jeszcze we wtorek na najcieplejszym zachodzie i południu będzie do 24 stopni Celsjusza, podczas gdy na Suwalszczyźnie wciąż około 15.

Podobne wartości maksymalne zanotujemy w środę: wówczas również na zachodzie możemy się spodziewać do 24 stopni, w centrum około 21, a na północnym wschodzie nieco więcej niż wcześniej, bo 18 st. C.

Im bliżej końca tygodnia, tym mocniej odczujemy zbliżające się lato. Ocieplenie stanie się coraz bardziej odczuwalne, aż osiągnie rozmiary, jakich w tym roku jeszcze nie notowaliśmy.

Ciepło, cieplej, gorąco. Upał nabierze wigoru

Fala ciepła ogarnie Polskę w czwartek. Tego dnia na najchłodniejszym północnym wschodzie zanotujemy 19, a w centrum już około 24 st. C. Na południowym zachodzie temperatury zbliżą się do progu upału, jednak jeszcze go nie osiągną, zatrzymując się na 28 stopniach Celsjusza.

Co prawda tego dnia jeszcze w zachodniej połowie kraju miejscami popada deszcz i pojawią się burze, jednak w reszcie kraju będzie znacznie pogodniej, a zachmurzy się tylko przejściowo.

Piątek oznacza już typowo letnią aurę, z dużą ilością słońca niemal wszędzie. Będzie to również pierwszy dzień regularnej fali upałów - pierwszej w tym roku w Polsce.

Na termometrach zobaczymy wartości od 25 stopni na Podkarpaciu i Helu, około 29 w centrum do 32 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju. Będzie to najgorętszy dzień od początku 2026 roku, ale kolejne zapowiadają się na jeszcze bardziej upalne.

Pierwsza tegoroczna fala upałów powinna się rozpocząć tuż przed weekendem i może się utrzymać do początku przyszłego tygodnia - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Zrobi się gorąco, i to nie tylko w ciągu dnia. Możliwe, że w nocy z piątku na sobotę w centrum i na zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jeśli do tego dojdzie, to będziemy mieli do czynienia z pierwszą w tym roku nocą tropikalną.

Dojmujący upał rozwinie się w najbliższy weekend. Pogodna i bezchmurna sobota przyniesie temperatury na poziomie 27 st. C na Podhalu i Podkarpaciu, upał na poziomie 30 stopni w centrum do nawet 33 stopni Celsjusza w zachodniej Polsce. Nie można wykluczyć, że lokalnie będzie nieco więcej

Upał w sobotę na południowym zachodzie może osiągnąć około 33 st. C, a być może miejscami nawet nieco więcej IMGW materiał zewnętrzny

Niedziela także będzie gorąca, jako trzeci dzień z rzędu, więc tym samym spełnione będą warunki powstania fali upałów. Ostatni dzień weekendu w wielu miejscach przyniesie temperatury dochodzące do 30-33 stopni. Tylko na Podkarpaciu, Podhalu i Wybrzeżu nie będzie upału - tam zanotujemy od 24 do 28 stopni.

Upalnie będzie przez cały weekend - w niedzielę temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza wystąpią w większości kraju IMGW materiał zewnętrzny

Jednocześnie w niedzielę można się spodziewać znacznego pogorszenia pogody. Z zachodu nadciągną fronty atmosferyczne, które przyniosą tam po południu deszcze i silne burze z lokalnym gradobiciem i porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h.

Początek przyszłego tygodnia będzie męczący pod każdym względem. Wciąż będzie upalnie, głównie na zachodzie i południu, jednak w wielu miejscach znowu będziemy mieli do czynienia z deszczem i lokalnymi burzami.

Trzeba wziąć pod uwagę, że na dokładną prognozę pogody na tak odległy termin jeszcze jest dość wcześnie, więc kolejne wyliczenia mogą przynieść dane różniące się od tych dostępnych obecnie. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień, warto więc na bieżąco śledzić nowe doniesienia.

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