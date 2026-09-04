W skrócie W nadchodzących dniach będzie nieprzyjemnie, pochmurnie i deszczowo.

W Polsce wystąpią znaczne różnice temperatur między chłodniejszą północą a cieplejszym południem. W przyszłym tygodniu może się zrobić upalnie: miejscami do 31 stopni Celsjusza.

Od czwartku prognozowane jest wyraźne ochłodzenie, z temperaturami w ciągu dnia w okolicach 20 stopni.

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Jesień zacznie się 23 września, jednak coraz wyraźniej widać, że typowe dla tej pory roku warunki zapanują znacznie wcześniej. Choć wciąż możliwy będzie gorący, a nawet upalny epizod, tuż po nim nadejdzie zdecydowane ochłodzenie - wskazują najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wahania temperatur będą znaczne.

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Pogoda na weekend mało przyjazna. Potem się poprawi

Ciągle mamy kalendarzowe lato, jednak pogoda ma z nim coraz mniej wspólnego. Jest pochmurnie, w wielu miejscach deszczowo, do tego w piątek i w najbliższy weekend w wielu miejscach zrobi się bardzo wietrznie.

Oprócz tego w najbliższym czasie zaznaczy się wyraźny podział na chłodniejszą północ i znacznie cieplejsze południe. W piątek w niektórych regionach nie będzie więcej niż 17-18 stopni, podczas gdy w tym samym czasie na południu zanotujemy nawet 26 st. C.

Po nieco chłodniejszym weekendzie nastąpi zdecydowane, ale krótkotrwałe ocieplenie IMGW materiał zewnętrzny

Weekend będzie nieco chłodniejszy, choć znowu najniższe temperatury odczują mieszkańcy północnej Polski, gdzie będzie przeważnie do 16-17 stopni. W sobotę na południu będzie do 23, a w niedzielę maksymalnie około 20 stopni.

Przez wszystkie te dni na niebie będzie się utrzymywać duże zachmurzenie, a lokalnie burze przyniosą silny wiatr i intensywne opady deszczu.

Przez wiele dni będzie pochmurnie i deszczowo, choć nastąpią też pogodniejsze okresy, już po weekendzie IMGW materiał zewnętrzny

Większe uspokojenie czeka nas w przyszłym tygodniu. Wówczas w wielu miejscach temperatury wrócą do letniego poziomu.

Nadciąga fala gorąca. Potrwa jeden dzień

"Od poniedziałku nastąpi przejściowa poprawa pogody, wiatr osłabnie, pojawi się też więcej rozpogodzeń" - pisali w prognozie na kolejne dni eksperci z IMGW.

Poniedziałek będzie spokojniejszy, z wieloma rozpogodzeniami i dużą ilością słońca. Bardziej deszczowo dalej będzie praktycznie tylko w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia.

Temperatury stopniowo wzrosną i o ile jeszcze w poniedziałek nie zachwycą, bo przeważnie wyniosą od 18 do 22 stopni, to we wtorek osiągną nowy poziom. Tego dnia wszędzie będzie powyżej 20 stopni, a w wielu miejscach termometry pokażą od 23 do nawet 28 stopni Celsjusza na południu.

Środa z kolei wyróżni się jak ten dzień, w którym do naszego kraju może wrócić upał. Nie można wykluczyć, że miejscami na południu i południowym wschodzie zanotujemy 30-31 stopni. Może to być ostatni upalny epizod w tym roku.

W przyszłym tygodniu na południu i południowym wschodzie możemy mieć do czynienia z upałem - zapewne po raz ostatni w tym roku WXCharts materiał zewnętrzny

Jednocześnie jednak znowu zaznaczy się wyraźny podział na bardzo ciepłe oraz chłodniejsze rejony. Podczas gdy lokalnie na południowym wschodzie zrobi się upalnie, w środę na północy i zachodzie miejscami nie będzie więcej niż 18-19 st. C.

Różnica temperatur w środę może więc przekroczyć 10 stopni. To jednocześnie będzie zapowiedź mocniejszego ochłodzenia, które nastąpi już następnego dnia.

Raptowny spadek temperatur. Nastąpi z dnia na dzień

Począwszy od czwartku jesienna aura osiągnie zdecydowaną przewagę nad letnią. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a upały wyparują bez śladu. Tym razem w ciągu dnia nie będzie można liczyć na więcej niż 16-21 stopni.

Dzień po upalnej środzie zacznie się poważne ochłodzenie, po którym w większości kraju nie będzie więcej niż 20-21 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Będzie to pierwszy z serii chłodniejszych dni, kiedy termometry nie pokażą więcej niż 20-21 stopni, a lokalnie zanotujemy wartości maksymalne na poziomie 15-16 st. C.

Wraz z pochmurną, deszczową pogodą w różnych regionach sprawi to, że trudno się będzie cieszyć pogodą. Od połowy przyszłego tygodnia może też znowu mocniej padać i wiać, więc coraz częściej trzeba będzie korzystać z cieplejszych, a najlepiej przeciwdeszczowych ubrań.

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