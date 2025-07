Do Polski powracają upały, miejscami temperatura sięgnie nawet 32°C.

Dzień zaczął się dość spokojnie, choć miejscami pogoda nie dopisała. Lokalnie na północnym wschodzie utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Potem może tam przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. O godz. 7:00 najchłodniej było w Lęborku (14,9 st. C), a najcieplej w Świnoujściu, gdzie zanotowano 21,1 st. C. W ciągu dnia w dużej części kraju zrobi się upalnie.