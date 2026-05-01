W skrócie Długi weekend majowy w większości Polski będzie słoneczny i ciepły, z temperaturami do 28 stopni, szczególnie na zachodzie kraju.

Piątek i noc z piątku na sobotę będą chłodniejsze, zwłaszcza na północnym-wschodzie, w Tatrach i na Podhalu, gdzie prognozowane są przymrozki.

W niedzielę 3 maja przewidywane są przelotne opady deszczu i lokalne burze na północy i zachodzie, z porywami wiatru do 65 km/h.

W piątek 1 maja na wielu obszarach Polski może wystąpić zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie, południu i w centrum. Najchłodniej będzie na północnym-wschodzie i w Tatrach, gdzie temperatura może wynieść maksymalnie 14 stopni. Nieco cieplej będzie w centrum - od 18 do 21 stopni. Najbardziej słoneczny i ciepły będzie zachód kraju, gdzie termometry mogą wskazywać nawet 22 stopnie.

Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, a miejscami na Warmii, Mazurach i Podhalu wystąpią przygruntowe przymrozki. W Tatach prognozowane są temperatury w okolicach 1 stopnia, a na wschodzie 3 stopnie. Najcieplej będzie na Mazowszu oraz zachodzie kraju, gdzie nocą może być do 7 stopni.

Słoneczna i upalna sobota

Znacznie cieplej ma być w sobotę. Na terenie większości kraju będzie słonecznie. Jedynie na Podhalu temperatury wyniosą 17 stopni. Na pozostałej części Polski temperatury przekroczą 20 stopni. Na północy i w centrum termometry wskażą od 21 do 25 stopni, natomiast w województwie lubuskim nawet do 27 stopni.

Również noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza i większości bezchmurna. Najzimniej będzie na Podhalu - ok. 2 stopnie, natomiast na Pomorzu i zachodzie kraju temperatury wyniosą nawet ok. 10 stopni. Na wschodzie, centrum i południu Polski będzie od 5 do 10 stopni.

Lato na majówkę

Pogoda jeszcze bardziej będzie rozpieszczać w niedzielę 3 maja. Zwłaszcza w centrum kraju i na zachodzie, gdzie termometry pokażą od 25 do nawet 28 stopni. Na południu i wschodzie nieco chłodniej - od 20 do 24 stopni. Najzimniej ponownie będzie na Podhalu - ok. 19 stopni.

Na północy i zachodzie miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze, którym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 65 km/h.

