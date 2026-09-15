Pierwsze godziny dnia są wymagające w wielu miejscach ze względu na słabą widzialność. Utrzymujące się między innymi na wschodzie i południu mgły sprawiają, że dalej niż na około 200 metrów niewiele widać - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem mgły się rozproszą, jednak nie wszędzie zrobi się pogodnie.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Sześć stopni różnicy między wschodem a zachodem. Lokalnie popada

Zdecydowanie lepsza aura panować będzie w zachodniej połowie kraju. Tam zachmurzenie będzie niewielkie i w ciągu dnia nie powinno padać. Na wschodzie natomiast słaby deszcz lub mżawka pojawia się lokalnie i w ciągu dnia również może popadać.

We wschodniej Polsce będzie nie tylko pochmurnie i deszczowo, ale też wyraźnie chłodniej. Termometry pokażą tam oraz na północy 19 stopni, w centrum można liczyć na około 22, zaś na najcieplejszym zachodzie do 25 stopni Celsjusza.

Cieplejsze powietrze we wtorek utrzyma się w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce WXCharts materiał zewnętrzny

"W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce będzie odczuwalnie cieplej niż w poniedziałek" - czytamy w prognozie IMGW.

Najchłodniej zrobi się na terenach podgórskich Karpat - tam nie należy się spodziewać więcej niż około 17 st. C.

Pogoda nie wszędzie będzie nam sprzyjać, jednak nie musimy się przejmować wiatrem. Będzie on słaby w całym kraju, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej.

Wyraźna różnica temperatur sprawi, że nie wszędzie warunki będą sprzyjające. Mało tego: z czasem lepiej zrobi się tam, gdzie będzie chłodniej.

Pogoda wyraźnie się poprawi. Nie tam, gdzie będzie najcieplej

Na wschodzie początkowo będą się utrzymywać obojętne warunki, jednak z czasem, kiedy zacznie się przejaśniać, szybko poprawią się do korzystnych.

W zachodniej Polsce pogoda najpierw będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, ale w miarę, jak zacznie się tam nasuwać ciepły front atmosferyczny, warunki powoli pogorszą się do niekorzystnych.

Warunki będą się różnić w zależności od regionu. Najlepsze niekoniecznie będą tam, gdzie będzie najcieplej IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca znowu zrobi się pochmurnie, zwłaszcza na północnym zachodzie i zachodzie. Wrócą też mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów - trzeba będzie na nie uważać miejscami we wschodniej Polsce.

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