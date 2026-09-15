Lato i jesień w jednym momencie. Duże zmiany na krawędziach Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Z jednej strony lato, z drugiej więcej jesieni - tak różnej pogody doświadczą Polacy, w zależności od miejsca zamieszkania. Na zachodzie będzie znacznie cieplej i słonecznie, podczas gdy wschodnie rejony kraju czekają deszczowe i chłodniejsze godziny. Poranek nigdzie nie zachwyci, z powodu gęstych mgieł.

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Gęsta mgła nad miastem. We wtorek rano w wielu miejscach widzialność nie przekracza 200 metrów - informuje IMGW
W zachodniej Polsce będzie do około 25 stopni - wyraźnie cieplej niż na wschodzie - prognozuje IMGW. Zdjęcie w tle ilustracyjneJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pierwsze godziny dnia są wymagające w wielu miejscach ze względu na słabą widzialność. Utrzymujące się między innymi na wschodzie i południu mgły sprawiają, że dalej niż na około 200 metrów niewiele widać - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem mgły się rozproszą, jednak nie wszędzie zrobi się pogodnie.

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Sześć stopni różnicy między wschodem a zachodem. Lokalnie popada

Zdecydowanie lepsza aura panować będzie w zachodniej połowie kraju. Tam zachmurzenie będzie niewielkie i w ciągu dnia nie powinno padać. Na wschodzie natomiast słaby deszcz lub mżawka pojawia się lokalnie i w ciągu dnia również może popadać.

We wschodniej Polsce będzie nie tylko pochmurnie i deszczowo, ale też wyraźnie chłodniej. Termometry pokażą tam oraz na północy 19 stopni, w centrum można liczyć na około 22, zaś na najcieplejszym zachodzie do 25 stopni Celsjusza.

Mapa Polski i okolicznych krajów z naniesionymi prognozowanymi maksymalnymi temperaturami powietrza na 15 września, przedstawiona w gradientach kolorystycznych – od chłodnego błękitu na północy po cieplejsze żółcie, pomarańcze i czerwienie na zachodzie...
Cieplejsze powietrze we wtorek utrzyma się w zachodniej i południowo-zachodniej PolsceWXChartsmateriał zewnętrzny

"W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce będzie odczuwalnie cieplej niż w poniedziałek" - czytamy w prognozie IMGW.

Najchłodniej zrobi się na terenach podgórskich Karpat - tam nie należy się spodziewać więcej niż około 17 st. C.

Pogoda nie wszędzie będzie nam sprzyjać, jednak nie musimy się przejmować wiatrem. Będzie on słaby w całym kraju, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej.

Wyraźna różnica temperatur sprawi, że nie wszędzie warunki będą sprzyjające. Mało tego: z czasem lepiej zrobi się tam, gdzie będzie chłodniej.

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Jakub Wojciechowski

Pogoda wyraźnie się poprawi. Nie tam, gdzie będzie najcieplej

Na wschodzie początkowo będą się utrzymywać obojętne warunki, jednak z czasem, kiedy zacznie się przejaśniać, szybko poprawią się do korzystnych.

W zachodniej Polsce pogoda najpierw będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, ale w miarę, jak zacznie się tam nasuwać ciepły front atmosferyczny, warunki powoli pogorszą się do niekorzystnych.

Mapa Polski przedstawiająca prognozę warunków biometrycznych na 15 września 2026 roku z podziałem na obszary korzystne, obojętne oraz niekorzystne, oznaczone kolorem zielonym i szarym oraz czerwonymi liniami przekątnymi po lewej stronie, z legendą wyja...
Warunki będą się różnić w zależności od regionu. Najlepsze niekoniecznie będą tam, gdzie będzie najcieplejIMGWmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca znowu zrobi się pochmurnie, zwłaszcza na północnym zachodzie i zachodzie. Wrócą też mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów - trzeba będzie na nie uważać miejscami we wschodniej Polsce.

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