Temperatury na razie nie zachwycają, szczególnie na północnym zachodzie: o godz. 8:00 w miejscowości Resko było 13 stopni Celsjusza. Najcieplej o tej porze było w Raciborzu, gdzie zanotowano 18,5 st. C. W ciągu dnia w większości kraju nie będzie wiele więcej.

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Dzień zaczął się spokojnie. Po południu będzie gorzej

Spokojna i pogodna aura nie utrzyma się wszędzie. W ciągu dnia w wielu miejscach, począwszy od zachodu, zrobi się bardziej pochmurnie.

Przelotny deszcz popada na północnym wschodzie oraz na południu. W drugiej połowie dnia z kolei na północnym zachodzie oraz w zachodniej Polskie spadnie więcej deszczu. Miejscami, w tym na Wybrzeżu i na krańcach południowych, suma opadów sięgnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W wielu miejscach Polski spadnie deszcz, zaś na południowych krańcach możliwe będą burze z lokalnym gradem WXCharts materiał zewnętrzny

Po południu w rejonie Karpat mogą się wystąpić burze. Tam, gdzie się pojawią, przyniosą intensywniejsze opady, a także drobny grad i silny wiatr, dochodzący w porywach do 60-65 km/h. W pozostałych częściach kraju burz nie powinno być. To, gdzie się pojawią, można będzie sprawdzić na dostępnych w sieci serwisach typu radar burz.

O tym, że w poniedziałek aura tylko w niewielkim stopniu może się kojarzyć z typową dla lipca, świadczą również temperatury, które na pewno nie zachwycą.

Mało lipcowe temperatury. Wiatr też nie pomoże

Czeka nas dość chłodny dzień, szczególnie na północy i północnym zachodzie Polski oraz na terenach podgórskich. Tam nie ma co liczyć na więcej niż 16-19 stopni Celsjusza.

Reszta Polski będzie tylko trochę cieplejsza: termometry przeważnie pokażą do 20-23 stopni i będą to maksymalne wartości, na jakie możemy liczyć w poniedziałek.

Dodatkowo temperaturę odczuwalną obniży dość silny i porywisty wiatr, który na Wybrzeżu i na krańcach południowych w porywach osiągnie do 60 km/h. Równie mocno powieje w trakcie burz, zaś w Sudetach możliwe będą podmuchy do 80 km/h.

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