Lasy Państwowe: Pierwszy bocian czarny jest już w Polsce

Ruszyły z Afryki w lutym, a pierwsze z nich już przyleciały do Polski. Bociany zazwyczaj wracają do swoich gniazd na początku marca. Lasy Państwowe podają, że do Polski wrócił też już pierwszy bocian czarny.

Zdjęcie Pierwszy bocian czarny wrócił już do Polski / fot. Lasy Państwowe /