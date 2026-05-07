Strażacy cały czas walczą z pożarem pustoszącym las w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. 440 strażaków, wspomaganych przez 162 funkcjonariuszy innych służb oraz śmigłowce i samoloty gaśnicze, stara się ugasić ogień na terenie ponad tysiąca hektarów. Chociaż pogoda wkrótce może im pomóc, w tej części Polski zagrożenie pożarowe cały czas jest największe - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cały czas gorąco na południowym wschodzie. Najwyższy stopień zagrożenia

"Dziś sytuacja pożarowa w kraju jest mocno zróżnicowana" - czytamy na profilu IMGW na Facebooku.

W większości Polski w czwartek zagrożenie pożarowe jest już bardzo niskie, zwłaszcza na północy i zachodzie. "Jednak im dalej na południe i wschód, tym warunki stają się bardziej niebezpieczne" - podkreślają specjaliści z IMGW.

Wciąż na południowym wschodzie, szczególnie na Lubelszczyźnie, miejscami zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie, a "lokalnie nawet ekstremalne". Podobnie jest miejscami na południu i lokalnie w centrum.

Taka sytuacja oznacza, że "w tych regionach nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do szybkiego rozwoju pożaru" - wyjaśnia IMGW. Dlatego też w lasach należy zachować ostrożność, nie używać otwartego ognia oraz nie wyrzucać niedopałków. Trzeba też stosować się do zaleceń służb.

Z prognoz pogody wynika, że w czwartek po południu i wieczorem nad południową i wschodnią Polskę nadciągną burze z intensywnymi ulewami. To może znacząco poprawić sytuację na tych terenach, co widać w prognozie zagrożeń na kolejny dzień.

Sytuacja w lasach powinna się poprawić. Wyjątek tylko na Mazowszu

Ulewne deszcze, które w ciągu najbliższych kilkunastu godzin spadną na południowo-wschodnią część kraju, powinny szybko nawilżyć wysuszoną ściółkę leśną.

Dzięki temu możliwe, że już w piątek nigdzie nie pojawi się bardzo wysokie lub ekstremalne zagrożenie pożarowe lasu. W większości województw będzie już niskie lub bardzo niskie, a jedynie na południu Mazowsza może być miejscami wysokie.

W piątek w zdecydowanej większości kraju zagrożenie pożarami lasów będzie bardzo niskie, również na południowym wschodzie

Chociaż jest bardzo prawdopodobne, że sytuacja w lasach się poprawi, deszcze nie zdołają naprawić innych szkód, powodowanych przez suszę.

Od wielu tygodni praktycznie nie padało, a jeśli już wiosną pojawiał się deszcz, to na krótko. Aby zmniejszyć rozmiary suszy deszcze musiałby padać przez wiele kolejnych tygodni, a na tak długotrwałe opady obecnie się nie zanosi.

