Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Dz. U. z 2024 r. poz. 1771), sprzęt przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym. Co jednak istotne, pedagog musi pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku.

Laptopy dla nauczycieli 2025. Dla kogo?

Na początku lipca minister cyfryzacji zmienił rozporządzenie z 2023 roku. Zgodnie z Dz.U. 2025 poz. 926, laptopy dla nauczycieli obejmie wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy mieli prawo do bonu na laptopa, ale jeszcze go nie otrzymali. A uściślając, bon na laptopa 2025 dotyczy:

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych.

Laptopy dla nauczycieli 2025 to również wsparcie dla pracowników w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych. Mowa także o niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV-VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Bon na laptopa otrzymają także niewymienieni wyżej wychowawcy i nauczyciele, którzy wykładają wszystkie przedmioty. Lista obejmuje także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne. Kto otrzyma bon na laptopa? Będą to także nauczyciele w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Nowy rok szkolny 2025/2026. Jaka kwota na laptop dla nauczyciela?

W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł. Pieniądze powinny zostać przeznaczone na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Co również istotne z punktu widzenia pedagogów, ci będą mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu. W takim wypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania oraz potrzeby w pracy. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu ma pozwolić nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.

Laptopy dla nauczycieli 2025. Do kiedy można składać wnioski?

Nauczyciele do skorzystania z programu są uprawnieni od 1 sierpnia 2025 roku. Ustawa wprowadza ograniczenie czasowe. Pedagodzy oraz inne uprawnione osoby muszą złożyć wniosek o bon na laptop do 30 dni od momentu rozpoczęcia wsparcia, a to oznacza, że wnioski można składać do 1 września 2025 roku.

Gdzie złożyć wniosek o bon na laptopa? Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół. Dokument musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. Ten przekazuje do organu prowadzącego szkołę tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon.

Dodatkowo nauczyciel musi złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dyrektorzy szkół mają czas na złożenie zbiorczego wniosku do 1 października. Bon na laptopa zostanie przekazany na wskazany adres mailowy. Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl nauczyciele znajdą listę sklepów, w których można zrealizować wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r.

