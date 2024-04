W styczniu i lutym 2024 ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla był wypłacany w wysokości ustalanej według zasad obowiązujących w 2023 roku. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , w marcu kwota ekwiwalentu uległa zmianie, a wypłata za ten miesiąc jest potrącona o różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą a kwotą należną.

Ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Ile?

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla jest ustalana na podstawie ceny zbytu tony węgla kamiennego. Cenę tę ogłasza minister właściwy do spraw energii. W tym roku została ona ustalona na poziomie 1169,10 zł za tonę. Kwota ekwiwalentu zależy od wielkości deputatu oraz tego, czy jest on wypłacany miesięcznie czy kwartalnie.