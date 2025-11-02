W skrócie Podczas XLV kwesty na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wolontariusze zebrali rekordową sumę 74 tys. zł na renowację zaniedbanych nagrobków.

Do akcji przyłączyły się znane osoby ze świata kultury oraz uczniowie, a podobne zbiórki odbyły się w innych miastach Polski.

W Ostrowie Wielkopolskim trwa zbiórka na renowację zabytkowego nagrobka, a do tej pory dzięki datkom odnowiono już wiele historycznych miejsc.

Kwota zebrana przez kwestujących z Krakowa zostanie przeznaczona na ratowanie zapomnianych i zaniedbanych nagrobków. Działania w ramach XLV kwesty trwały od rana do wieczora. W akcji wzięli udział zarówno politycy reprezentujący region, jak i przedstawiciele świata kultury.

Na cmentarzu pojawiła się m.in. aktorka Anna Dymna, obecny był także znany krytyk kulinarny Robert Makłowicz. Pomoc zaoferowali również uczniowie szkół.

Kwesta na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Padł rekord

Z relacji kwestujących wynika, że w tym roku osoby odwiedzające cmentarz były szczególnie hojne. - Nic mi nie brzęczy, dlatego że mam w puszce same banknoty - mówił w sobotę dziennikarzom krytyk kulinarny Robert Makłowicz, cytowany przez PAP.

Efektami zbiórki za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, który przekazał, że dzięki hojności darczyńców udało się ustanowić "absolutny rekord". W poprzednim roku dochód ze zbiórki wyniósł 61,5 tys. zł. "Jeszcze raz Wam dziękujemy!" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

To nie jedyna tego typu akcja w Krakowie. W niedzielę zorganizowana została m.in. XX Podgórska kwesta na ratowanie nagrobków na Nowym Cmentarzu Podgórskim, organizowana przez stowarzyszenie Podgórze.pl. Najbardziej znaną nekropolią w tym mieście pozostaje jednak cmentarz Rakowicki, który został otwarty w 1803 roku.

Kwestujący pojawili się na cmentarzach. Zbiórki m.in. w stolicy

Kwesty na ratowanie zabytków na cmentarzach odbyły się także w innych miastach. W sobotę naCmentarzu Powązkowskim w Warszawie po raz 51. przeprowadzona została zbiórka, której celem było zebranie środków niezbędnych do zachowania zapomnianych, zaniedbanych nagrobków.

Akcja trwa także w niedzielę i zakończona zostanie po zmroku. Zbiórkę prowadzą aktorzy, pisarze, dziennikarze, muzycy, prezenterzy telewizyjni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież szkolna.

W sobotę na Powązkach równolegle prowadzona była zbiórka na rzecz ochrony zabytków na cmentarzu na Rossie w Wilnie. W alejkach cmentarnych datki zbierali m.in. aktorka Sławomira Łozińska, aktor Arkadiusz Bazak czy zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Kwesta w Ostrowie Wielkopolskim. Trwa zbiórka datków na ratowanie Starego Cmentarza

W niedzielę od godz. 12 do 16 trwa natomiast kwesta na Starym Cmentarzu parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to jedna z najstarszych rzymskokatolickich nekropolii w Polsce.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na kontynuację odnowienia figurki aniołka na zabytkowym grobie. Jak informuje biuro prasowe ostrowskiego magistratu, obecnie płyta tego nagrobka jest kompletnie zniszczona.

W zeszłym roku na ten cel udało się zebrać łącznie 8 tys. zł. Aby dokończyć prace renowatorskie, potrzeba łącznie 20 tys. zł. Za organizację kwesty odpowiada Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Wśród kwestujących pojawili się prezydent miasta Beatą Klimek, dziennikarze, społecznicy i młodzież szkolna.

Po zakończeniu kwesty zebrane środki trafią następnie do Miejskiego Zakładu Zieleni, który prowadzi prace renowacyjne nagrobków i zajmuje się rozdzielaniem pieniędzy na poszczególne cele.

Podczas dotychczasowych zbiórek łącznie zebrano blisko 90 tys. zł. Dzięki tym datkom do tej pory odnowiono m.in. nagrobek ks. Wincentego Głębockiego, nauczyciela religii w czasie zaborów, czy ks. Augustyna Szamarzewskiego, uczestnika Powstania Styczniowego i późniejszego organizatora polskiej spółdzielczości kredytowej w zaborze pruskim.

