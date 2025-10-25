Kurski zaczął mówić i nagle go zbesztano. "Jeśli mogę cię poprosić"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

- Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić o diagnozę, co dalej, a nie o tym, jak wspaniale zmieniłeś telewizję publiczną - tymi słowami Joanna Lichocka przerwała wystąpienie Jacka Kurskiego podczas konwencji programowej PiS w Katowicach. Do wymiany zdań doszło w trakcie panelu poświęconego kondycji mediów w Polsce, gdy były prezes TVP zachwalał swoje dokonania w publicznej telewizji.

Konwencja PiS. Spięcie na linii Kurski - Lichocka
Konwencja PiS. Spięcie na linii Kurski - Lichocka Jakub Porzycki Agencja FORUM

W skrócie

  • W trakcie panelu na konwencji PiS doszło do wymiany zdań między Jackiem Kurskim a Joanną Lichocką na temat przyszłości mediów publicznych.
  • Lichocka przerwała Kurskiemu, podkreślając, że dyskusja powinna dotyczyć dalszych perspektyw, a nie jego dokonań w TVP.
  • Konfrontacja polityków stała się jednym z najgłośniej komentowanych momentów wydarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas panelu dyskusyjnego na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach doszło do zaskakującej wymiany zdań między Jackiem Kurskim a Joanną Lichocką. Była dziennikarka, a obecnie posłanka PiS, przerwała wystąpienie byłego prezesa TVP, gdy ten opowiadał o swoich dokonaniach w telewizji publicznej.

Konwencja PiS. Spięcie na linii Kurski - Lichocka

Panel, w którym uczestniczyli Lichocka i Kurski, poświęcony był kondycji mediów w Polsce. Kurski, który kierował Telewizją Polską w latach 2016 - 2022, przekonywał, że stan TVP przed jego rządami był fatalny, a zmiany wprowadzone za jego kadencji przyniosły poprawę. W pewnym momencie w jego wypowiedź wtrąciła się jednak posłanka.

- Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić o diagnozę, co dalej, a nie o tym, jak wspaniale zmieniłeś telewizję publiczną - powiedziała Lichocka, przerywając mu w pół zdania.

Zobacz również:

Konwencja programowa PiS składa się z 17 sesji głównych i ponad stu paneli specjalistycznych
Polska

Nagle pojawili się Ziobro i Kurski. Awantura wokół konwencji programowej PiS

Kamila Baranowska
Kamila Baranowska

    Kurski odparł, że "nawet nie powiedział jeszcze o sobie ani słowa", na co Lichocka z uśmiechem odpowiedziała: - Ale wszyscy wiemy, dokąd to zmierza.

    Parlamentarzystka dodała następnie, że nikt nie kwestionuje zasług Kurskiego, ale dyskusja powinna dotyczyć przyszłości mediów publicznych. - Oddajemy ci oczywiście zasługi i poprosimy o to, co powinniśmy robić teraz i co w przyszłości. Jaką powinniśmy przyjąć strategię rozwoju mediów publicznych - podkreśliła.

    Spięcie Kurski - Lichocka na kongresie PiS

    Wymiana zdań między dwojgiem polityków zwróciła uwagę uczestników konwencji, stając się jednym z bardziej komentowanych momentów piątkowych obrad w mediach społecznościowych.

    W ramach konwencji programowej PiS, która odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. właśnie kondycji mediów publicznych.

    Zobacz również:

    Ostatnie chwile kampanii. Obaj kandydaci - Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki - zmienili nieco styl przekonywania wyborców do siebie
    Wybory prezydenckie

    Zwrot u kandydatów na ostatniej prostej. Oba sztaby skorygowały taktykę

    Piotr Witwicki
    Marcin Fijołek
    Piotr Witwicki, Marcin Fijołek
    "Polityczny WF": Wrócą arcykapłani jednej, wspólnej listy?INTERIA.PL

    Najnowsze