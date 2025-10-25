W skrócie W trakcie panelu na konwencji PiS doszło do wymiany zdań między Jackiem Kurskim a Joanną Lichocką na temat przyszłości mediów publicznych.

Lichocka przerwała Kurskiemu, podkreślając, że dyskusja powinna dotyczyć dalszych perspektyw, a nie jego dokonań w TVP.

Konfrontacja polityków stała się jednym z najgłośniej komentowanych momentów wydarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas panelu dyskusyjnego na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach doszło do zaskakującej wymiany zdań między Jackiem Kurskim a Joanną Lichocką. Była dziennikarka, a obecnie posłanka PiS, przerwała wystąpienie byłego prezesa TVP, gdy ten opowiadał o swoich dokonaniach w telewizji publicznej.

Konwencja PiS. Spięcie na linii Kurski - Lichocka

Panel, w którym uczestniczyli Lichocka i Kurski, poświęcony był kondycji mediów w Polsce. Kurski, który kierował Telewizją Polską w latach 2016 - 2022, przekonywał, że stan TVP przed jego rządami był fatalny, a zmiany wprowadzone za jego kadencji przyniosły poprawę. W pewnym momencie w jego wypowiedź wtrąciła się jednak posłanka.

- Jacku, jeśli mogę cię jednak poprosić o diagnozę, co dalej, a nie o tym, jak wspaniale zmieniłeś telewizję publiczną - powiedziała Lichocka, przerywając mu w pół zdania.

Kurski odparł, że "nawet nie powiedział jeszcze o sobie ani słowa", na co Lichocka z uśmiechem odpowiedziała: - Ale wszyscy wiemy, dokąd to zmierza.

Parlamentarzystka dodała następnie, że nikt nie kwestionuje zasług Kurskiego, ale dyskusja powinna dotyczyć przyszłości mediów publicznych. - Oddajemy ci oczywiście zasługi i poprosimy o to, co powinniśmy robić teraz i co w przyszłości. Jaką powinniśmy przyjąć strategię rozwoju mediów publicznych - podkreśliła.

Spięcie Kurski - Lichocka na kongresie PiS

Wymiana zdań między dwojgiem polityków zwróciła uwagę uczestników konwencji, stając się jednym z bardziej komentowanych momentów piątkowych obrad w mediach społecznościowych.

W ramach konwencji programowej PiS, która odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. właśnie kondycji mediów publicznych.

"Polityczny WF": Wrócą arcykapłani jednej, wspólnej listy? INTERIA.PL