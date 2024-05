Kurski ponownie przyjęty do PiS. Zdradził powód swojej decyzji

- Nie poznaję mojego kraju i uświadamiam sobie, że to jest właśnie ten moment, kiedy powinienem stanąć u boku Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w poniedziałek Jacek Kurski, pytany o swój powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes TVP jest drugim kandydatem partii na mazowieckiej liście do Parlamentu Europejskiego.