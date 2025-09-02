W skrócie Jacek Kurski krytykuje Andrzeja Dudę za słowa o politycznej emeryturze Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu ejdżyzm i brak merytorycznych argumentów.

Kurski wskazuje, że wiek nie powinien być powodem wycofania Kaczyńskiego z polityki, przytaczając przykłady starszych polityków na świecie.

Andrzej Duda w podcaście u Bogdana Rymanowskiego wspomina o potrzebie zmian pokoleniowych w polskiej polityce i opisuje relacje z Kaczyńskim.

We wtorek Jacek Kurski opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym skomentował wywiad udzielony przez Andrzeja Dudę Bogdanowi Rymanowskiemu. Kurski zarzucił byłemu prezydentowi "powrót do obsesyjnego ejdżyzmu wobec Jarosława Kaczyńskiego" oraz "mitygowanie się tanim symetryzmem".

Kurski: Modelowa dyskryminacja

Jak wskazał Kurski w poście w portalu X, w jego opinii Andrzej Duda nie podał żadnego merytorycznego argumentu, dla którego prezes PiS, "najważniejszego instytucjonalnego dzieła obozu polskiego po 1989 r., autor niemal wszystkich zwycięstw prawicy w tym okresie, kreator sześciu premierów i czterech prezydentów, w tym na dwie kadencje samego Andrzeja Dudy - miałby teraz odejść z polityki".

"Żadnego z wyjątkiem ejdżyzmu: Kaczyński musi odejść bo jest stary i koniec, czyli modelowa dyskryminacja i wykluczenie ze względu na wiek" - stwierdził.

Na poparcie swoich tez były prezes TVP przytoczył przykłady dawnych i współczesnych polityków w zbliżonym wieku do Jarosława Kaczyńskiego, w tym m.in. Donalda Trumpa, Winstona Churchilla i Charlesa de Gaulle'a.

"Podobnie jak Jarosław Kaczyński, który w warunkach opresji ze strony władzy, bezprawnego pozbawienia pieniędzy, zamykania ludzi naszego obozu do więzienia, nierównej walki i ciosów zadawanych każdego dnia - dopiero co poprowadził obóz prawicy do błyskotliwego zwycięstwa w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego" - dodał.

Jacek Kurski: Ejdżyzm Dudy ociera się o groteskę

W dalszej części wpisu Kurski ocenił także, że "ejdżyzm Dudy ociera się o groteskę, jeśli uświadomić sobie, że jest w polskiej polityce ktoś starszy od Jarosława Kaczyńskiego".

W tym miejscu były europoseł wskazał na ojca Andrzeja Dudy, Tadeusza Dudę, który pełni rolę przewodniczącego Małopolskiego Sejmiku i który w momencie zakończenia kadencji będzie miał ponad 80 lat.

"Atakowanie przez prezydenta Dudę na takim poziomie Jarosława Kaczyńskiego, jedynego realnego zwornika obozu polskiego, który ocalił zdolną do zwycięstw machinę wyborczą PiS zaczyna pachnieć po prostu brzydko" - uważa Kurski.

Były polityk wylicza przy tym całą listę decyzji Andrzeja Dudy jako prezydenta, które miały blokować plany Zjednoczonej Prawicy, m.in. weto dla reformy sprawiedliwości, "blokowanie lex Czarnek", "ratowanie TVN" i "prezentowanie naiwności wobecUkrainy".

"Należałoby darować sobie niemerytoryczne ataki na lidera obozu, dzięki któremu dwukrotnie zdobyło się prezydenturę A czynienie tego w warunkach swoistej recydywy i to u progu decydującego boju o Polskę każe zapytać czy nie pobrzmiewa tu nostalgia za jakimś projektem, który miał wystrzelić gdyby Karol Nawrocki przegrał. Projektu, który się rypnął bo Kaczyński znów wygrał… I teraz zostały już tylko dąsy na podcastach" - kwituje.

Andrzej Duda: Kaczyński miał do mnie pretensje

W poniedziałek Andrzej Duda udzielił ponad trzygodzinnego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, w którym opowiedział m.in. o swojej prezydenturze i wyraził opinię, że Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński powinni przejść na polityczną emeryturę.

W ocenie byłego prezydenta nadszedł czas na zmiany w polskiej polityce i do głosu powinni dojść młodzi. Jednocześnie Duda zaznaczył, że i Tusk, i Kaczyński są nadal "bardzo ważni jako nestorzy, doradcy".

Gość Bogdana Rymanowskiego ujawnił również, że Jarosław Kaczyński miał do niego "pretensje" o niektóre weta. Jak się okazało, po 2020 r. Duda dwukrotnie zapraszał Kaczyńskiego do Pałacu Prezydenckiego.

- Nie skorzystał z tych zaproszeń, więc po prostu przestałem zapraszać, bo uważałem, że ileż można - stwierdził.

