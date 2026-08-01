Spis treści: Oszustwa z paczkami za pobraniem. Policja ostrzega Oszustwa z paczkami od kuriera. Liczba z roku na rok rośnie Najpopularniejsze metody wyłudzania danych i pieniędzy przez oszustów

Oszustwa z paczkami za pobraniem. Policja ostrzega

Komenda powiatowa policji w Cieszynie opublikowała ostrzeżenie przed nową formą oszustw. W powiecie cieszyńskim zgłoszono kilka incydentów wyłudzenia pieniędzy na paczkę za pobraniem.

Do poszkodowanych przychodzi kurier z paczką za pobraniem, na którą widnieją dane osobowe odbiorcy. Nieświadoma osoba myśląc, że to paczka do niej, płaci kurierowi niewielkie kwoty. Jedna z mieszkanek powiatu cieszyńskiego straciła tak 147 zł, sądząc, że jest to paczka, na którą czekała. Po jej otwarciu okazało się, że zawiera niepotrzebne przedmioty. Prawdziwa przesyłka została dostarczona kilka godzin później.

Policja w Cieszynie przypomina, aby nie odbierać paczek, na które się nie czekało. Warto także sprawdzić dokładnie nie tylko swoje dane na przesyłce, ale także dane nadawcy. W razie wątpliwości przed odbiorem paczki można ją otworzyć w obecności kuriera lub odmówić przyjęcia. Incydent taki warto od razu zgłosić na policję.

"Nie masz obowiązku odbierania niezamówionej przesyłki. Masz prawo odmówić zapłaty" - wskazano.

Oszustwa z paczkami od kuriera. Liczba z roku na rok rośnie

Liczba oszustw z roku na rok rośnie. Oszuści korzystają z różnych metod, aby wyłudzić pieniądze lub dane, które następnie posłużą do np. wzięcia kredytu. Największa liczba przestępstw tego typu ma miejsce w sieci. Według raportu CERT za rok 2025 zarejestrowano przeszło ćwierć miliona incydentów, z czego aż 97 proc. stanowiły oszustwa w cyberprzestrzeni i inne formy wyłudzania danych lub pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że oszuści korzystają nie tylko z rozwiązań cyfrowych. Dalej rejestrowane są przypadki oszustwa na tzw. legend", czyli oszustwa na wnuczka, policjanta czy kuriera. W tym przypadku oszuści powołują się na fikcyjne zdarzenia dotyczące osób najbliższych ofiary i zapewniają o konieczności przekazania znacznych kwot pieniędzy. Czasami informują o niebezpieczeństwie utraty środków finansowych i zmuszają poszkodowanego do przelania pieniędzy na bezpieczne konto czy przekazania danych do logowania.

Według raportu policji za rok 2025 odnotowano ponad 5 tys. oszustw na tzw. legendę. Pokrzywdzeni stracili w ten sposób 158 mln złotych.

Najpopularniejsze metody wyłudzania danych i pieniędzy przez oszustów

Według raportu rocznego z działalności CERT za 2025 rok liczba oszustw cyfrowych z rokiem poprzednim wzrosła o 158 proc. Najczęściej były to próby wyłudzania danych tzw. phishing przez podszywanie się pod fałszywe strony internetowe banków, portale społecznościowe, sklepy internetowe czy portale sprzedażowe - najczęściej OLX czy Allegro. Drugą najliczniejszą kategorią przestępstw były te związane z fałszywym oprogramowaniem.

Według raportu infoDOK za III kwartał 2025 roku opublikowany na konferencji prasowej w siedzibie ZBP wynika, że co 36 minut dochodzi do wyłudzania kredytu, co daje 39 incydentów każdego dnia. Średnia wartość pojedynczej próby wyłudzenia wynosi 16,5 tys. zł.

Spośród metod oszustów na "legendę" dominują z kolei:

metoda na wnuczka,

na policjanta, funkcjonariusza CBŚ/CBA,

pracownika banku,

lekarza,

wypadek drogowy,

na kuriera.

Świadomość zagrożeń jest pierwszym krokiem do ich uniknięcia. Należy zatem śledzić informacje dotyczące nowych metod, którymi posługują się oszuści w celu pozyskania wrażliwych danych czy wyłudzenia pieniędzy.





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