Kuria zakazała spotkania z Tomaszem Terlikowskim. "Z tego dobra nie będzie"

Spotkanie miało odbyć się w Poznaniu

Terlikowski nie poinformował, gdzie i kiedy miało odbyć się zakazane spotkanie. Serwis wpoznaniu.pl podaje jednak, że do dyskusji miało dojść 20 kwietnia na terenie Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu. "Kościół: uciekać czy zostać" - to hasło firmujące nieaktualne już wydarzenie. Duszpasterstwo "Gościniec" działa przy kościele pallotynów w stolicy Wielkopolski - precyzuje serwis.

Lokalne media poprosiły o komentarz do sprawy rzecznika prasowego archidiecezji poznańskiej, ale do chwili publikacji nie zabrał on żadnego stanowiska. Na czele poznańskiej kurii stoi Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki. Tomasz Terlikowski to filozof, publicysta i działacz katolicki, który specjalizuje się w tematyce teologicznej.