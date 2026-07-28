W skrócie Ksiądz Dariusz Raś kupił legalnie dwie mikrokawalerki w Łodzi od swojego brata, wiceministra sportu i turystyki - wynika z komunikatu krakowskiej kurii.

Oba mieszkania są obecnie wynajmowane długoterminowo przez księdza Rasia.

Transakcja na kwotę 300 tys. zł nie wymagała zgody przełożonych duchownego.

Według kurii wynajem mieszkań przez księdza nie narusza kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczącego działalności gospodarczej.

Sprawa budzi zainteresowanie, ponieważ wiceminister Ireneusz Raś pracuje nad ustawą dotyczącą najmu krótkoterminowego.

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Sprawa ks. Dariusza Rasia dotyczy poniedziałkowej publikacji Wirtualnej Polski.

Koordynujący prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś w 2020 roku zakupił trzy mikrokawalerki. Lokale o powierzchni 12,40, 12,98 i 13,05 m kw. znajdują się w kamienicy w Łodzi, która została przystosowana pod wynajem.

Jeszcze przed wejściem do rządu Donalda Tuska Ireneusz Raś sprzedał mieszkania. Jeden lokal otrzymała była żona, a dwa brat wiceministra - ks. Dariusz Raś. Duchowny przez lata był archiprezbiterem bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Ksiądz Dariusz Raś kupił mieszkania od brata. Teraz się tłumaczy

Wirtualna Polska poprosiła księdza Rasia o komentarz w sprawie. Ostatecznie komunikat do redakcji wysłało Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej.

W nim ksiądz Raś potwierdził, że jest właścicielem dwóch mikrokawalerek w Łodzi. Jak podkreślił, nieruchomości kupił legalnie za własne pieniądze. Oba mieszkania wynajmuje długoterminowo.

Duchowny nie sprecyzował jednak, skąd pochodziły środki, za które odkupił mikrokawalerki. Transakcja między braćmi opiewała na kwotę 300 tys. złotych.

Krakowska kuria wychodzi z założenia, że zakup mieszkań nie wymagał zgody przełożonych księdza.

Wskazano, że wynajem w tym przypadku nie stanowi złamania kanonu 286. Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przepis ten zakazuje osobom duchownym "działalności handlowej lub gospodarczej na własny lub cudzy rachunek".

Wiceminister Raś kupował mikrokawalerki. Teraz pisze o nich ustawę

Sprawa zakupu mikrokawalerek przez Ireneusza Rasia, a następnie ich sprzedanie tuż przed zmianą władzy, budzi kontrowersje. Sam wiceminister przekazał WP, że nie widzi konfliktu interesów między posiadaniem lokali przez jego brata i byłą żonę a kierowaniem pracami nad ustawą regulującą najem krótkoterminowy.

WP ustaliła, że lokale Rasia były przeznaczone na najem krótkoterminowy. A to właśnie na ten temat toczy się publiczna dyskusja. Na początku lipca rząd przyjął autopoprawkę, która usunęła zapis o prawie gmin do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.

Zdaniem Rasia takie strefy "nie są konieczne", mimo że wcześniej jego resort wskazywał, że jest to element potrzebny i dający gminom "dużą swobodę działania".





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