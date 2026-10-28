W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym poruszona zostanie kwestia budowy w Polsce amerykańskiej bazy.

Według źródeł w Pałacu Prezydenckim, głowa państwa zamierza wywierać presję na rząd w celu przyspieszenia prac nad powstaniem amerykańskich baz wojskowych w Polsce.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Biały Dom ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie budowy amerykańskiej bazy w Polsce w grudniu bieżącego roku.

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Prezydent Karol Nawrocki we wtorek podjął decyzję o zwołaniu na 3 listopada Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z głównych tematów spotkania ma być budowa w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej.

- Chodzi o to, żeby rząd przedstawił, jaka jest realna sytuacja związana z bezpieczeństwem, i harmonogram prac nad powstaniem amerykańskich baz, a prezydent tutaj będzie dociskał, żeby one powstały - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską pracownik Pałacu Prezydenckiego.

Według źródeł portalu prezydent Karol Nawrocki nie jest zadowolony z tego, że dotychczas sprawa nie została dopięta. Szczególną opieszałość pałac zarzuca wiseszefowi MON Pawłowi Zalewskiemu. - Zamiast pracować, robi wokół tego dym i sprawy nie są pchane do przodu. BBN nie napisze specustawy pod bazy, bo wiedzę i instrumenty ma do tego rząd - stwierdził rozmówca WP.

Prezydent zwołuje RBN. "Nic konstruktywnego nie wniesie"

Sprawa baz budzi spór między prezydentem a rządem, który twierdzi, że prace związane z amerykańską bazą trwają. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Biały Dom ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie w grudniu.

Źródła rządowe twierdzą w rozmowie z WP, że decyzja o zwołaniu RBN może być spowodowana porozumieniem dotyczącym budowy w Polsce centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. - Być może chodzi też o przykrycie tematów dla niego niewygodnych, jak zeznania w sądzie - mówi członek rządu.

Według niego jednak listopadowe posiedzenie RBN "raczej niczego konstruktywnego nie wnosi do dyskusji".

Konfederacja Brauna na posiedzeniu RBN. "Strona, która śmierdzi rublem"

Spór między rządem a Pałacem Prezydenckim dotyczy również kwestii udziału polityków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Rozmowa z ludźmi, którzy wybrali tę stronę, która śmierdzi rublem, jest bardzo niebezpieczna - zwrócił uwagę w rozmowie z WP wicesz MON Paweł Zalewski.

Innego zdania jest jednak Kancelaria Prezydenta. Według niej jeśli istnieją jakieś podejrzenia względem polityków Konfederacji Korony Polskiej, to rząd powinien doprowadzić do pozbawienia ich dostępu do informacji niejawnych.



