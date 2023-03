Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, przyleciał do Polski w środę. Jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana.

Książę William w Polsce - wizyta utrzymana w tajemnicy

Marcin Przydacz, szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta mówi Interii, że wizyta była planowana od kilku tygodni "z wyprzedzeniem odpowiednim dla tej rangi wizyt". Oficjalnie książę William gości w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, jednak jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, z pomysłem takiej wizyty wyszła strona brytyjska.

- Inicjatywa wyszła od strony brytyjskiej, ale oficjalnie stroną zapraszającą jest Polska - zdradza Interii rozmówca z kręgów rządowych. - Książę William chciał tu przyjechać, a dla Brytyjczyków to okazja do podkreślenia swojego zaangażowania na rzecz Ukrainy. Polska stała się miejscem, gdzie warto przyjechać i gdzie warto się pokazać - podkreśla.

Od początku strona brytyjska zastrzegła, by ze względów bezpieczeństwa nie informować o wizycie. - Umówiliśmy się ze stroną brytyjską, że informacje o obecności księcia zostaną opublikowane, gdy już będzie w Polsce. I tak się stało - podkreśla w rozmowie z Interią Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. - To kolejne już potwierdzenie tego, jak dobre są dziś relacje polsko-brytyjskie. Miesiąc temu prezydent Andrzej Duda gościł w Wielkiej Brytanii, spotkał się z premierem Rishim Sunakiem, a także z królem Karolem. Sam książę William także ma dobre wspomnienie z wizyty z 2017 roku, gdy odwiedził Polskę - mówi prezydencki minister.

W polityce brytyjskiej poza wizytami najważniejszych polityków są jeszcze wizyty członków rodziny królewskiej. To podkreślenie znaczenia relacji łączących nasze kraje i gest szacunku Łukasz Jasina, rzecznik MSZ

Wizyta księcia Williama zgodna z protokołem

Łukasz Jasina z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla w rozmowie z Interią, że wizyta księcia Williama, choć utrzymywana w tajemnicy, była przygotowywana od początku do końca zgodnie z protokołem dyplomatycznym.

- Polska i Wielka Brytania to państwa, które najmocniej zaangażowały się w pomoc Ukrainie. W polityce brytyjskiej poza wizytami najważniejszych polityków są jeszcze wizyty członków rodziny królewskiej. To podkreślenie znaczenia relacji łączących nasze kraje i gest szacunku - ocenia w rozmowie z Interią Łukasz Jasina, rzecznik MSZ.

W środę książę William odwiedził bazę wojskową w Rzeszowie, gdzie stacjonują brytyjscy żołnierze. Towarzyszył mu wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. - Musiałem tu przyjechać osobiście i podziękować wam za to, co robicie, za to, że dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich - zwrócił się nich. - To, co tu robicie, jest bardzo ważne. Bronicie naszej wolności i wszyscy w Wielkiej Brytanii bardzo was wspierają, wszystko, co robicie we współpracy z Polakami, jest ważne i jeszcze raz za to dziękuję - powiedział książę William.

Umówiliśmy się ze stroną brytyjską, że informacje o obecności księcia zostaną opublikowane, gdy już będzie w Polsce. I tak się stało Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta

Wieczorem, w Warszawie, wraz z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim odwiedził punkt dla uchodźców w Warszawie. W czwartek książę złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a o godzinie 11 rozpoczęło się jego oficjalne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

William, książę Walii jest następcą tronu Wielkiej Brytanii. To najstarszy syn króla Karola III i nieżyjącej już księżnej Diany. Jego żoną od 2011 roku jest księżna Kate, z którą ma troje dzieci. Książę William i księżna Kate odwiedzili razem Polskę w 2017 roku.

Kamila Baranowska