Kulisy wizyty ambasadora Rosji w MSZ. "Nie było nawet uścisków dłoni"

Oprac.: Artur Pokorski Polska

We wtorek kilkanaście minut przed północą do gmachu MSZ przybył ambasador Rosji Siergiej Andriejew, który został wezwany po uderzeniu pocisku w miejscowości Przewodów. Przyjął go sam minister Zbigniew Rau. Spotkanie miało być krótki i ciche, a obaj panowie nie podali sobie rąk.

Zdjęcie Ambasador Rosji Siergiej Andriejew / Agencja SE / East News