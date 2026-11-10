W skrócie Michał Oksiński zabił łącznie dziewięć osób, dokonując ataków w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na Rynku Głównym w Krakowie.

Wśród ofiar w Krakowie znalazły się osoby z Sędziszowa Małopolskiego, Chodzieży, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz jeden mężczyzna z Rybnika.

Służby potwierdziły, że w ataku zginęła 51-letnia obywatelka Austrii, a jej ranny mąż przebywa obecnie w szpitalu.

Ciała trzech członków rodziny sprawcy odnaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ofiary miały rany postrzałowe głowy

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Żałoba w Krakowie trwa, kilkanaście rannych osób po sobotniej tragedii na Rynku Głównym nadal przebywa w szpitalu, ich stan się poprawia. Michał Oksiński pozbawił życia dziewięć osób - sześciu w Krakowie i trzech w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Poniżej przedstawiamy informacje o ofiarach. O śmierci bliskich donosili członkowie ich rodzin, przyjaciele, znajomi.

Strzelanina w Krakowie. Lista ofiar Michała Oksińskiego

W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie zmarła Ewelina z Sędziszowa Małopolskiego. Do stolicy Małopolski przyjechała na weekend. Informację potwierdziła jej siostra, otwiera się w nowym oknie.

"Odeszła osoba, która kochała ludzi, miała ogromne serce dla zwierząt i zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy. Angażowała się w akcje społeczne, nie pozostawała obojętna na los drugiego człowieka" - czytamy w pożegnalnym wpisie liderki lokalnego oddziału Szlachetnej Paczki Anny Glinki.

Śmierć poniosła również Izabela z Chodzieży (woj. wielkopolskie). W Krakowie, zaledwie dzień przed tragedią, miała swoją wystawę.

"Była obecna w życiu innych ludzi - i właśnie dlatego jej odejście tak mocno dotyka również nas (...)" - przekazał burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. 53-latka osierociła czworo dzieci.

"Utalentowana artystka z nieprzeciętną intuicją malarską. Tworzyła z pasją, miłością do koloru. Jej obrazy mają magnetyzm, któremu trudno się oprzeć. Dzisiaj żegnamy ją, pozostając w ogromnym poczuciu straty" - czytamy w pożegnalnym wpisie Zofii Braciszewskiej, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka.

Wśród ofiar znalazła się również 61-letnia Polka. Nie wiadomo, czy była mieszkanką Krakowa, czy turystką. Nie znamy jej imienia.

Kraków. 51-letni Robert nie przeżył zamachu

51-letni Robert pochodził z Rybnika, na krakowskim rynku bywał niemal codziennie, pomagał kupcom handlującym pamiątkami. W sobotę nie zdążył ukryć się przed kulami zamachowca.

- Był bardzo uczciwy, pomocny, pomagał pchać i dowozić do Rynku nasze wózki z pamiątkami, rozpakowywać je, rozkładać towar z rana i pakować po południu - wspominała w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa.

W mediach społecznościowych pojawił się apel o pomoc w dotarciu do rodziny Roberta, otwiera się w nowym oknie, aby można było zorganizować jego godny pochówek.

Kraków. Obcokrajowcy wśród ofiar ataku

W sobotę życie straciła 51-letnia turystka z Austrii. W zamachu ranny został jej mąż. Przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby potwierdziły narodowość ofiary w niedzielę po kontakcie z austriackimi służbami konsularnymi. Wiadomo, że małżeństwo przyjechało do Krakowa z gminy Lassee. Mieli dwie dorosłe córki.

Ataku Michała Oksińskiego nie przeżył również 32-latek z Wielkiej Brytanii.

"Brytyjska chargé d'affaires udała się do Krakowa, gdzie zaoferowała wsparcie rodzinom i spotkała się z lokalnymi władzami" - ustalił Onet w korespondencji z ambasadą.

O śmierci 32-latka przez cały weekend informowały anglojęzyczne media. Kraków to popularny kierunek turystyczny wśród mieszkańców Wysp Brytyjskich.

Trzy ofiary w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pierwszy akt tragedii rozegrał się jednak gdzie indziej, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ciała rodziców i siostry zamachowca odkryto w ich mieszkaniu w sobotę przed godz. 22. Mieli rany postrzałowe w okolicach głowy.

Magda była utalentowaną artystką, studentką Akademii Sztuk Pięknych. Prace 21-latki można było oglądać w Krakowie w ramach Open Eyes Art Festiwal 2026. Wydarzenie rozpoczęło się 5 listopada. To zaledwie dwa dni przed tym, jak znaleziono jej ciało.

"Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona. Jedynie wspólnie możemy powrócić do zdrowia" - napisał rektor ASP prof. Andrzej Bednarczyk. Zaapelował do uczelnianej społeczności o wspieranie się nawzajem "w tej mrocznej chwili", otwiera się w nowym oknie.

Renata, mama zamachowcy, miała 52 lata. Pracowała w sklepie. Na archiwalnym nagraniu z wystawy córki zarażała uśmiechem i energią.

Janusz, ojciec napastnika, miał jedną pasję: strzelectwo sportowe. Był członkiem Klubu Sportowego Świt w Starachowicach.



