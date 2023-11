Paweł Kukiz tłumaczył w radiowym wywiadzie, dlaczego nie wstąpi do klubu PiS w Sejmie. Polityk stwierdził, że "chodzi o dyscyplinę wyborczą, a nie o program partii". - Jeśli się chce coś zmienić, to w Sejmie trzeba być. PiS jest światopoglądowo mi najbliższy, światopogląd prawicowy to mój - mówił. Dopytywany przez dziennikarza o powody decyzji, w pewnym momencie nie wytrzymał: "Pan pyta jak naiwne dziecko. Czy pan to łapie, czy nie?".