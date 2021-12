Kilka miesięcy temu Paweł Kukiz podpisał z PiS umowę, na mocy której partia rządząca ma poprzeć szereg ustaw zaproponowanych przez Kukiz'15.



W rozmowie z Telewizją Republika lider Kukiz'15 stwierdził, że póki co PiS wywiązuje się z tej umowy.



- Jest już uchwalona ustawa antykorupcyjna. Jest to bardzo ważna ustawa. Mamy też ustawę o wyrównanie świadczeń - powiedział. - Jest też ustawa o ułatwienie sprzedaży dla rolników w weekendy - dodał.



Paweł Kukiz: Nie wykluczam startu z list PiS

Przy okazji Kukiz wypowiedział się na temat zacieśnienia swojej relacji z PiS i nie wykluczył startu w wyborach parlamentarnych z list tej partii. Podał przy tym jeden warunek.



Reklama

- Jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie dotrzymywało tej umowy tak, jak dotrzymuje jej do tej pory (...) i jeśli będzie sytuacja taka, że przed kolejnymi wyborami PiS wpisze nasze kolejne postulaty do swojego programu, to wtedy nie wykluczam startu z list Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Paweł Kukiz.

Polityk odniósł się również do sprawy byłego już wiceministra sportu Łukasza Mejzy. - Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim, członkami Prawa i Sprawiedliwości i powiedziałem, że sprawa Mejzy nie ma aspektu politycznego, tylko aspekt etyczny i że nie będę w stanie pośrednio firmować rządu, w którym zasiada Łukasz Mejza. To nie dotyczy tylko doniesień medialnych - wyjaśnił Kukiz.