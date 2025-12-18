"Ktoś zdemontował Okrągły Stół?". Donald Tusk nie krył zaskoczenia

- Czy to prawa, że ktoś zdemontował Okrągły Stół? - pytał premier Donald Tusk, nie kryjąc zdziwienia podczas rozmowy z dziennikarzami. - No to jest ironia historii - dodał, kiedy usłyszał potwierdzenie. Decyzję o demontażu znajdującego się w Pałacu Prezydenckim Okrągłego Stołu ogłosił wcześniej Karol Nawrocki. W rozmowie z mediami Tusk poinformował jeszcze o prośbie, z jaką zwrócił się do niego premier Czech.

  • Premier Donald Tusk jest zaskoczony decyzją o demontażu Okrągłego Stołu i krytykuje ruch Karola Nawrockiego.
  • Pałac Prezydencki uznał, że historyczny mebel powinien trafić do Muzeum Historii Polski.
  • W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcją Morawieckiego a jego przeciwnikami.
- No to jest ironia historii (...). Bracia Kaczyńscy byli współautorami Okrągłego Stołu, a dzisiaj pan Nawrocki ten stół demontuje - skomentował w rozmowie z dziennikarzami decyzję prezydenta Donald Tusk.

Szef rządu dodał ironicznie, że zamiast przenosić historyczny mebel z Pałacu Prezydenckiego politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni wykorzystać go, aby zażegnać wewnętrzne konflikty w partii.

- Nie chcę być zbyt złośliwy, ale wydaje mi się, że taki okrągły stół byłby jak znalazł teraz dla PiS-u, bo tam słyszałem z kolei, że to polityczne mordobicie trwa w najlepsze. Więc być może powinni ten stół na nowo zmontować, usiąść i starać się dogadać - stwierdził Tusk. - Szczerze powiedziawszy ten spektakl zaczyna być całkiem interesujący - dodał.

Babisz poprosił Tuska o spotkanie. "Mam różną ocenę jego politycznych decyzji"

Premier Polski, komentując bieżące wydarzenia w Brukseli, przekazał, że nowo powołany premier Czech poprosił go o spotkanie. - Z premierem Babiszem znamy się od lat. Mam oczywiście swoją ocenę różnych politycznych decyzji mojego czeskiego kolegi - przekazał Tusk.

Polska i Czechy są częścią Grupy Wyszehradzkiej, która zrzesza także Słowację i Węgry. Przypomnijmy, w trzech z tych państw władzę sprawują sceptyczne wobec UE koalicje.

    Tusk zrelacjonował również krótką rozmowę z Viktorem Orbanem. Premier Węgier chciał dowiedzieć się, czy jego polski odpowiednik przyjąłby zaproszenie do Budapesztu.

    - Odpowiedziałem premierowi Orbanowi, że tak długo, jak chroni ściganych czy poszukiwanych przez nas polityków odpowiedzialnych za nadużycia czy korupcję, trudno by mi było wyobrazić sobie wizytę w Budapeszcie - odparł lider KO.

    Nawrocki zdecydował w sprawie Okrągłego Stołu. Tusk komentuje

    Decyzję o demontażu znajdującego się dotychczas w Pałacu Prezydenckim Okrągłego Stołu Karol Nawrocki ogłosił w czwartek.

    - Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii - powiedział prezydent.

      Dodał, że od 2027 roku historyczny mebel będzie można oglądać we wspomnianej instytucji. W ocenie Nawrockiego o Okrągłym Stole "trzeba pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim".

      - Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

      Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Dwie wigilie i frakcja Morawickiego

      Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości rozgrywa się między politykami popierającymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a grupą jego przeciwników, w tym między innymi Przemysławem Czarnkiem, Jackiem Sasinem i Tobiaszem Bocheńskim.

      Ostatnim przejawem sporu było zorganizowanie przez Morawieckiego konkurencyjnej wobec oficjalnej wigilii dla swoich zwolenników. Wydarzenie odbywało się na kilka godzin po spotkaniu na Nowogrodzkiej.

      W ostatnich dniach oliwy do ognia dolał takżeJacek Kurski, publikując w mediach społecznościowych serię wpisów wycelowanych w byłego premiera. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zaprzeczają, aby w partii doszło do jakiegokolwiek sporu, choć w nieoficjalnych rozmowach pojawiają się przeciwne opinie.

