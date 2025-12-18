W skrócie Premier Donald Tusk jest zaskoczony decyzją o demontażu Okrągłego Stołu i krytykuje ruch Karola Nawrockiego.

Pałac Prezydencki uznał, że historyczny mebel powinien trafić do Muzeum Historii Polski.

W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcją Morawieckiego a jego przeciwnikami.

- No to jest ironia historii (...). Bracia Kaczyńscy byli współautorami Okrągłego Stołu, a dzisiaj pan Nawrocki ten stół demontuje - skomentował w rozmowie z dziennikarzami decyzję prezydenta Donald Tusk.

Szef rządu dodał ironicznie, że zamiast przenosić historyczny mebel z Pałacu Prezydenckiego politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni wykorzystać go, aby zażegnać wewnętrzne konflikty w partii.

- Nie chcę być zbyt złośliwy, ale wydaje mi się, że taki okrągły stół byłby jak znalazł teraz dla PiS-u, bo tam słyszałem z kolei, że to polityczne mordobicie trwa w najlepsze. Więc być może powinni ten stół na nowo zmontować, usiąść i starać się dogadać - stwierdził Tusk. - Szczerze powiedziawszy ten spektakl zaczyna być całkiem interesujący - dodał.

Babisz poprosił Tuska o spotkanie. "Mam różną ocenę jego politycznych decyzji"

Premier Polski, komentując bieżące wydarzenia w Brukseli, przekazał, że nowo powołany premier Czech poprosił go o spotkanie. - Z premierem Babiszem znamy się od lat. Mam oczywiście swoją ocenę różnych politycznych decyzji mojego czeskiego kolegi - przekazał Tusk.

Polska i Czechy są częścią Grupy Wyszehradzkiej, która zrzesza także Słowację i Węgry. Przypomnijmy, w trzech z tych państw władzę sprawują sceptyczne wobec UE koalicje.

Tusk zrelacjonował również krótką rozmowę z Viktorem Orbanem. Premier Węgier chciał dowiedzieć się, czy jego polski odpowiednik przyjąłby zaproszenie do Budapesztu.

- Odpowiedziałem premierowi Orbanowi, że tak długo, jak chroni ściganych czy poszukiwanych przez nas polityków odpowiedzialnych za nadużycia czy korupcję, trudno by mi było wyobrazić sobie wizytę w Budapeszcie - odparł lider KO.

Nawrocki zdecydował w sprawie Okrągłego Stołu. Tusk komentuje

Decyzję o demontażu znajdującego się dotychczas w Pałacu Prezydenckim Okrągłego Stołu Karol Nawrocki ogłosił w czwartek.

- Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii - powiedział prezydent.

Dodał, że od 2027 roku historyczny mebel będzie można oglądać we wspomnianej instytucji. W ocenie Nawrockiego o Okrągłym Stole "trzeba pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim".

- Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Dwie wigilie i frakcja Morawickiego

Ostatnim przejawem sporu było zorganizowanie przez Morawieckiego konkurencyjnej wobec oficjalnej wigilii dla swoich zwolenników. Wydarzenie odbywało się na kilka godzin po spotkaniu na Nowogrodzkiej.

W ostatnich dniach oliwy do ognia dolał takżeJacek Kurski, publikując w mediach społecznościowych serię wpisów wycelowanych w byłego premiera. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zaprzeczają, aby w partii doszło do jakiegokolwiek sporu, choć w nieoficjalnych rozmowach pojawiają się przeciwne opinie.

