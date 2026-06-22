W skrócie Diecezja sosnowiecka ostrzega przed e-mailami rozsyłanymi przez osoby podszywające się pod biskupa Artura Ważnego i zaleca zachowanie ostrożności.

Do księży trafiają fałszywe wiadomości, których celem może być wprowadzenie odbiorców w błąd, wyłudzenie informacji lub nakłonienie do podjęcia określonych działań.

Diecezja apeluje o nieodpowiadanie na podejrzane wiadomości, potwierdzanie ich autentyczności oraz przekazywanie ich do kurii w celu udokumentowania sprawy.

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Diecezja sosnowiecka wydała komunikat w sprawie "przypadków internetowego podszywania się pod Biskupa Diecezjalnego". Do księży trafiają fałszywe wiadomości, których autorzy podszywają się pod biskupa diecezji sosnowieckiej Artura Ważnego.

"Mamy do czynienia z działaniem nieuprawnionym, którego celem może być wprowadzenie odbiorców w błąd, wyłudzenie informacji lub nakłonienie do podjęcia określonych działań" - podała rzecznik diecezji Dominika Bem.

Z oświadczenia kurii wynika, że oszuści wykorzystują "imię i autorytet" biskupa prawdopodobnie do prowadzenia działalności cyberprzestępczej.

Oszuści podszywają się pod biskupa. Diecezja sosnowiecka wydała komunikat

Diecezja apeluje o zachowanie ostrożności - nie należy odpowiadać na wiadomości pochodzące rzekomo od biskupa Ważnego, otwierać zawartych w nich załączników, ani realizować zawartych w treści prób. Rzecznik zachęca, by każdorazowo potwierdzać autentyczność wiadomości w diecezji.

Z komunikatu diecezji wynika, że tożsamość biskupa sosnowieckiego mogła zostać skradziona w celu realizacji standardowej kampanii phishingowej. Rzecznik zwraca bowiem uwagę, aby nie reagować na prośby o realizację przelewów bankowych czy podanie danych osobowych.

"Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności (...) Zalecamy również, aby z podobną ostrożnością traktować wszelkie nietypowe lub budzące wątpliwości próby kontaktu podejmowane rzekomo w imieniu innych osób związanych z Kurią Diecezjalną. Dotyczy to zwłaszcza wiadomości zawierających pilne prośby, polecenia, linki, załączniki, prośby o dane, przelewy lub inne działania wykraczające poza standardową formę komunikacji" - podała kuria.

Rzecznik diecezji sosnowieckiej apeluje, aby dostarczać do kurii podejrzane wiadomości, co ma pozwolić na udokumentowanie sprawy.

"Kuria Diecezjalna podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji oraz ograniczenia ryzyka podobnych nadużyć" - podała rzecznik Bem.





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