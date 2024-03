Pierwszym prezydentem wybranym w wyborach powszechnych po 1989 roku został Lech Wałęsa. Nie obronił on jednak swojej reelekcji i na miejscu głowy państwa zastąpił do Aleksander Kwaśniewski, który pozostał prezydentem RP przez dwie kadencje. Kwaśniewski pozostał jedynym prezydentem, który to stanowisko zapewnił sobie w pierwszej turze wyborów.