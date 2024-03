Najbardziej lubianym przez Polaków narodem, podobnie jak rok temu, okazali się Amerykanie (65 proc.) - wynika z przeprowadzonego w styczniu badania, w którym CBOS zapytał respondentów o ich stosunek do różnych narodów. Z opublikowanych w marcu rezultatów wynika, że niewiele dalej plasują się Włosi (63 proc.) oraz mieszkańcy sąsiednich krajów: Czesi (61 proc.) i Słowacy (60 proc.).

Największą niechęć Polacy mają do Rosjan

Większość badanych deklarowała również sympatię do Anglików (55 proc.) i Litwinów (51 proc.), a blisko połowa do Finów (49 proc.), Węgrów (46 proc.) i Francuzów (45 proc.). Po 40 proc. otrzymali Gruzini, Ukraińcy i Niemcy, choć w przypadku tych dwóch ostatnich narodów mamy jednocześnie do czynienia z dość wysokimi odsetkami deklaracji niechęci.