W skrócie Według sondażu żadna ze stron sporu o ceny paliw nie uzyskała wyraźnego zwycięstwa w opinii Polaków.

Oceny tego, kto wyszedł wzmocniony ze sporu, różniły się zależnie od preferencji politycznych ankietowanych.

Wśród osób niezdecydowanych lub niezamierzających głosować najczęściej uznawano, że spór nie przyniósł korzyści żadnemu z liderów.

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Spór o obniżenie cen paliw stał się polem politycznej konfrontacji między rządem a prezydentem. Polacy w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ocenili, kto wyszedł z niej obronną ręką.

W badaniu przeprowadzonym zadano respondentom pytanie: "Kto Pana/i zdaniem wyszedł z tego sporu wzmocniony?".

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było stwierdzenie, że żaden z polityków nie zyskał na konfrontacji. Takiego zdania było 34,8 proc. ankietowanych.

Wśród osób, które dostrzegły korzyści po stronie jednego z przywódców, różnice okazały się niewielkie. Premiera Donalda Tuska wskazało 26,3 proc. badanych, a prezydenta Karola Nawrockiego - 24,6 proc. Jednocześnie 12,1 proc. respondentów uznało, że na sporze skorzystali obaj politycy. Zaledwie 2,2 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Spór o ceny paliw. Wyborcy Tuska i Nawrockiego mają różne zdania

Wyniki sondażu pokazują, że odpowiedzi w dużej mierze zależą od politycznych sympatii ankietowanych. Wśród wyborców obozu rządzącego zdecydowanie częściej wskazywano na Donalda Tuska.

Zdaniem 57 proc. respondentów z tej grupy to właśnie premier wyszedł ze sporu wzmocniony. Karola Nawrockiego wskazało 8 proc. badanych. Kolejne 7 proc. uważa, że obaj politycy zyskali na konfrontacji, natomiast 24 proc. nie dostrzega korzyści po stronie żadnego z nich.

Inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród wyborców opozycji. W tej grupie 46 proc. ankietowanych uznało, że na politycznym starciu zyskał prezydent. Donalda Tuska wskazało jedynie 4 proc. respondentów.

Jednocześnie 32 proc. wyborców opozycji stwierdziło, że żaden z liderów nie wyszedł ze sporu wzmocniony. Z kolei 17 proc. badanych z tej grupy oceniło, że korzyści odnieśli obaj politycy.

Tusk kontra Nawrocki w sporze o paliwa. Polacy zabrali głos

Odmienny obraz wyłania się z odpowiedzi osób niezdecydowanych oraz tych, które nie zamierzają głosować. W tej grupie szczególnie często pojawiała się opinia, że polityczna konfrontacja nie przyniosła korzyści żadnemu z przywódców.

Aż 60 proc. ankietowanych o niezdecydowanych lub niegłosujących uznało, że ani Donald Tusk, ani Karol Nawrocki nie wyszli ze sporu wzmocnieni.

Premiera wskazało 22 proc. respondentów z tej grupy. Kolejne 11 proc. stwierdziło, że zyskali obaj politycy, a 5 proc. uznało, że to prezydent odniósł korzyści.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2-4 października 2026 r. metodą mix-mode (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 3 proc., a poziom ufności 0,95.



