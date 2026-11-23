W skrócie Co najmniej 219 osób powiązanych z obecną koalicją rządzącą objęło stanowiska w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa po zmianie władzy w 2023 roku.

Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa osób z listy, czyli 117 działaczy, jest związana z Trzecią Drogą, w tym głównie z PSL oraz Polską 2050.

Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej obiecywała odpolitycznienie państwowych spółek i obsadzanie stanowisk w transparentnych konkursach opartych na kompetencjach.

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Co najmniej 219 osób powiązanych z partiami koalicji rządzącej objęło stanowiska w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa po zmianie władzy w grudniu 2023 roku.

Tak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej", która przeanalizowała dane z rejestrów państwowych, dokumentów urzędowych oraz publikacji medialnych.

A przecież miało być inaczej. W kampanii wyborczej w 2023 rokuKoalicja Obywatelska zapowiadała koniec partyjnych nominacji w państwowych spółkach. Jeden z jej 100 konkretów, oznaczony numerem 68, brzmiał:

"W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne".

Jak ocenia "Rzeczpospolita", pierwsza część obietnicy została niemal w całości zrealizowana. Z drugą było już inaczej. Konkursy wprawdzie przeprowadzano, ale przy obsadzaniu stanowisk znaczenie nadal miały partyjne powiązania.

Państwowe spółki pod lupą. Najwięcej nazwisk z PSL i Polski 2050

Z ustaleń dziennika wynika, że 117 spośród 219 osób wskazanych w zestawieniu jest związanych z Trzecią Drogą, czyli koalicją wyborczą Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Osoby związane z PSL zajmują stanowiska przede wszystkim w spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Instytucja ta podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym od grudnia 2023 roku kierują politycy PSL.

Z kolei osoby powiązane z Polską 2050 znalazły zatrudnienie głównie we władzach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). To spółki powołane do budowy mieszkań na wynajem, działające przede wszystkim w mniejszych miejscowościach.

SIM podlegają Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, nadzorowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Do października 2026 roku resortem kierowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

Na liście opracowanej przez "Rzeczpospolitą" znalazło się również ponad 80 osób związanych z Platformą Obywatelską (obecnie Koalicją Obywatelską) oraz blisko 20 z Lewicą. Dziennik wskazał także pojedyncze osoby powiązane z Agrounią.

Przeanalizowali państwowe spółki. Powstała lista

"Rzeczpospolita" przeprowadziła analizę na podstawie wykazu obejmującego 395 spółek z udziałem Skarbu Państwa, korzystając m.in. z danych Krajowego Rejestru Sądowego, Państwowej Komisji Wyborczej, Biuletynów Informacji Publicznej oraz publikacji medialnych.

Punktem wyjścia była baza Koryta.pl, stworzona w czerwcu 2025 roku przez informatyka Szymona Pajzerta, związanego z partią Razem. Projekt zestawia dane dotyczące władz spółek z informacjami o osobach startujących w wyborach parlamentarnych, samorządowych i europejskich.

Na tej podstawie wytypowano ponad tysiąc nazwisk, które następnie poddano dodatkowej weryfikacji. Za kluczowe kryterium uznano udokumentowane związki z partiami politycznymi, przede wszystkim kandydowanie z ich list wyborczych.

Z ostatecznego zestawienia wykluczono osoby, których polityczne powiązania opisywały media, ale nie udało się znaleźć na nie wystarczających dowodów. Nie uwzględniono również osób związanych z obecną opozycją, które otrzymały stanowiska po zmianie władzy.

Analiza objęła nie tylko największe państwowe koncerny, lecz także mniejsze podmioty, w tym stadniny koni, hodowle zwierząt, giełdy rolno-spożywcze, specjalne strefy ekonomiczne i spółki mieszkaniowe.



