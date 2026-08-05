Wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się o godzinie 17.30 w dniu rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, czyli 6 sierpnia. Wstęp na nie jest otwarty, co oznacza, że wejść może każdy, z ulicy.

Do debaty, która otwiera uroczystość i która ma być podsumowaniem roku prezydentury Karola Nawrockiego zaproszono m.in. historyka prof. Andrzeja Nowaka, publicystę i pisarza Rafała Ziemkiewicza oraz założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Nazwiska zaproszonych gości nie są przypadkowe

To prof. Andrzej Nowak 24 listopada 2024 roku w imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia zgłosił Karola Nawrockiego jako kandydata w wyborach prezydenckich podczas konwencji w historycznej sali krakowskiego "Sokoła".

Znany historyk wówczas po raz pierwszy stwierdził, że Karol Nawrocki jest "kandydatem obywatelskim", popieranym przez PiS. Później wystąpił na konwencji programowej kandydata, a dziś jest społecznym doradcą prezydenta.

Publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz także wziął udział w konwencji wyborczej Karola Nawrockiego na początku marca 2025 roku, gdzie kandydat prezentował swój program wyborczy ("Plan 21").

- Normalność, zdrowy rozsądek, chłopski rozum. To jest to, co wraca na świecie, co ogłosił prezydent USA, nazywając zmiany przez siebie wprowadzane "rewolucją zdrowego rozsądku". Ale przecież to nie jest nic innego, tylko przywracanie zdrowego rozsądku, który świat kiedyś miał - mówił ze sceny publicysta.

Trzecią osobą zaproszoną do dyskusji jest Krzysztof Stanowski, który w wyborach prezydenckich 2025 roku był kontrkandydatem Karola Nawrockiego.

Organizatorzy uroczystości chcieli, aby w panelu dotyczącym roku prezydentury udział wzięli goście, których ścieżki na różnych etapach kampanii i później prezydentury przecinały się z Karolem Nawrockim.

Andrzej Nowak, Rafal Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski jako goście na wydarzeniu przed Pałacem Prezydenckim ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER / Anita Walczewska / East News/ Alex Kuhn / ArtService / Forum Agencja SE/East News

Drugim elementem uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma być występ artystyczny. To, kto wystąpi, ma być jednak niespodzianką, trzymaną w tajemnicy do ostatniej chwili.

Na sam koniec głos zabierze prezydent Karol Nawrocki.

Pałac Prezydencki otwarty dla Polaków

Szef Gabinetu Prezydenta RP zapowiedział na konferencji prasowej, że "jeszcze nigdy takie wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego nie miało miejsca". Przypomniał też, że przed rokiem do Warszawy przyjechały dziesiątki tysięcy osób, aby uczestniczyć w uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta.

- Zapraszamy wszystkich przed Pałac Prezydencki. Bądźmy razem z prezydentem Karolem Nawrockim! - podkreślił.

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego jest budowana biało-czerwona scena, na której będą miały miejsce uroczystości. Po obu stronach będą miejsca siedzące, ale całość będzie także dobrze widoczna od strony ulicy, czyli Krakowskiego Przedmieścia.

To konsekwentne budowanie wizerunku Karola Nawrockiego jako "prezydenta wszystkich Polaków", który nie odgradza się od ludzi, a wręcz przeciwnie - wychodzi do nich z Pałacu. W tę strategię wpisuje się także duże wydarzenie dla młodzieży, zapowiedziane na ostatni weekend sierpnia (29-30 sierpnia), które ma się odbywać w rezydencji prezydenta w Juracie.

Kamila Baranowska



