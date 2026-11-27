Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przedstawił wnioski i konkluzje wynikające z całościowej i kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej sporządzonej w ramach trwającego od 2010 r. śledztwa dotyczącego tej tragedii.

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Katastrofa smoleńska. Kto był w kokpicie?

Prokuratura przekazała m.in., że "biegli ustalili tożsamość jednego z pasażerów, który trzykrotnie wchodził do kokpitu".

"Po raz ostatni jego głos zidentyfikowano około godz. 10:30, a więc około 11 minut przed katastrofą. Zarejestrowano również głosy innych osób, których nie udało się jednoznacznie zidentyfikować. Według biegłych rozmowy niezwiązane z prowadzeniem samolotu rozpraszały uwagę członków załogi i przyczyniły się do katastrofy" - czytamy w komunikacie.

- Jest to świadoma i przemyślana odpowiedź, że nie informujemy o tym (kto był tą osobą w kokpicie - red.). Nie jesteśmy na etapie ustalania odpowiedzialności prawno-karnej za tę katastrofę. To nie była rola biegłych. Ta osoba nie żyje i też nie ma możliwości się bronić, więc nie będę tutaj o tym informował - mówił na piątkowej konferencji rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Prokurator wyklucza dwa nazwiska

Prokurator dodał, że aby "nie było żadnych wątpliwości, może powiedzieć, że nie jest to dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik i nie jest to prezydent Lech Kaczyński". - To kategorycznie mówię. Nie podamy tego nazwiska na tym etapie - powtórzył prok. Nowak.

Jednocześnie rzecznik PK podkreślił, że w swojej opinii biegli "wykluczyli wybuch" na pokładzie samolotu. - Nic nie wskazuje na jakąkolwiek inną formę zamachu, sabotażu - powiedział.

- Jakąś przesłanką do tego, żeby to w ogóle rozważać, są te śladowe ilości substancji, które mogą wchodzić w skład materiału wybuchowego znalezione na niektórych próbkach. Ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia wybuchu w żadnym zakresie, ponieważ brakuje wszystkich innych, bardzo wielu elementów, które w przypadku wybuchu musiałyby mieć miejsce - powiedział rzecznik PK.



