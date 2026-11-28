W skrócie Dziennikarze TVN24 ustalili, że Marcin Kierwiński zebrał na kampanię ponad 723 tys. zł, a większość darczyńców była powiązana ze spółkami lub administracją rządową.

Dorota Gawryluk i Jan Wróbel ocenili w programie "Kalejdoskop Wydarzeń", że ujawnienie sprawy finansowania kampanii ministra spraw wewnętrznych i administracji może służyć dyscyplinowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej.

Według doniesień "Rzeczpospolitej", w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa zasiada co najmniej 219 osób powiązanych z partiami obecnej koalicji rządzącej.

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Doniesienia o finansowaniu kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego, otwiera się w nowym oknie stały się jednym z głównych tematów "Kalejdoskopu Wydarzeń" w Polsat News. Dorota Gawryluk i Jan Wróbel zastanawiali się, dlaczego informacje, dotyczące jednego z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, ujrzały światło dzienne właśnie teraz.

W ich rozmowie pojawiło się także porównanie do dawnego konfliktu premiera z Grzegorzem Schetyną.

Marcin Kierwiński i wpłaty na kampanię. "Sposób na dyscyplinowanie"

Punktem wyjścia były ustalenia TVN24, dotyczące wpłat na kampanię parlamentarną Kierwińskiego w 2023 roku. Według dziennikarzy stacji polityk zebrał od darczyńców 723 985 zł, najwięcej spośród kandydatów Platformy Obywatelskiej.

Ponad dwie trzecie tej kwoty pochodziło od osób zatrudnionych w instytucjach i spółkach związanych z administracją kontrolowaną przez Platformę Obywatelską lub takich, które później znalazły tam pracę.

- To jest akurat do pomyślenia, dlatego że to jest taki sposób, dosyć znany z historii, jeśli chodzi o działania Donalda Tuska, i znany sposób na dyscyplinowanie swoich - oceniła.

Według dziennikarki zbliżające się wybory parlamentarne mogą skłaniać kierownictwo Koalicji Obywatelskiej do porządkowania sytuacji zarówno wśród koalicjantów, jak i we własnych szeregach.

- To jest też taka teoria, która wydaje mi się jednak tutaj najbardziej realna, że to jest też sposób na dyscyplinowanie osób, które urosły jednak za bardzo - mówiła Gawryluk.

Marcin Kierwiński "Grzegorzem Schetyną nowych czasów"?

Prowadząca "Kalejdoskop Wydarzeń" przypomniała przy tym o politycznych wpływach Kierwińskiego na Mazowszu oraz jego obecnej pozycji jako ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Wówczas współprowadzący przywołał postać Grzegorza Schetyny, niegdyś jednego z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. - Jest takim Grzegorzem Schetyną nowych czasów - ocenił, porównując Kierwińskiego do dawnego współpracownika Tuska.

- To wszystko wskazuje na ten jeden ośrodek kierowniczy, który postanowił zrobić jednak już porządki przed wyborami - przekonywała Gawryluk.

Dorota Gawryluk o Marcinie Kierwińskim. "Kto poluje na ministra?"

Gawryluk zwróciła uwagę na dotychczasową pozycję Kierwińskiego w Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem szef MSWiA był postrzegany jako polityk skuteczny, potrafiący organizować struktury partyjne i zdobywać środki na działalność wyborczą.

- Do tej pory podziwiano Marcina Kierwińskiego za to, że był właśnie rzutki, skuteczny, załatwiał sprawy - mówiła dziennikarka.

Wskazała, że jako sekretarz generalny partii Kierwiński odpowiadał za znacznie więcej niż własną kampanię. To właśnie dlatego zainteresowało ją nie tylko to, co ujawnili dziennikarze TVN24, lecz także moment publikacji materiału.

- Skąd akurat teraz ta publikacja? Co takiego się dzieje? Kto poluje na ministra Kierwińskiego? - zastanawiała się Gawryluk.

Jan Wróbel przyznał, że zaskoczyło go pojawienie się materiału w TVN24, zwłaszcza że dotyczył polityka zajmującego bardzo wysoką pozycję w otoczeniu premiera.

- To, że akurat tamtymi rękami przeprowadzono ten atak na jednego z najbliższych ludzi Tuska, w tej chwili może właśnie najbliższego, bo ta stara gwardia się rozsypała, to było dla mnie takie zdumiewające - komentował.

Wróbel przedstawił następnie hipotetyczny scenariusz, w którym za nagłośnieniem sprawy mogłaby stać polityczna kalkulacja wewnątrz samego obozu rządzącego.

- To jest trochę tak, jakby sam Donald Tusk spowodował, aby w bratniej mu instytucji, którą niewątpliwie można tak określić TVN24, pojawił się materiał na jego własnego kolegę i politycznego przyjaciela. Przecież to nie do pomyślenia - stwierdził.

Spółki Skarbu Państwa pod lupą. Gawryluk wskazuje na PSL

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" poruszono również temat politycznych nominacji w spółkach Skarbu Państwa, otwiera się w nowym oknie. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", do zarządów i rad nadzorczych państwowych firm trafiło co najmniej 219 osób powiązanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej.

- Okazało się, że, uważaj, w spółkach Skarbu Państwa panuje polityczne kolesiostwo. No niemożliwe - ironizowała Gawryluk.

Dziennikarka zwróciła uwagę, że nagłośnienie sprawy może być próbą wywarcia presji na PSL, który nie wykazuje entuzjazmu wobec pomysłu wspólnej listy wyborczej.

- Nie chcecie wspólnej listy? Ociągacie się? Opieracie? No to my pokażemy, jak wy u nas macie dobrze. Jak sobie świetnie radzicie na tych państwowych posadach - mówiła, przedstawiając swoją interpretację politycznego tła publikacji.

Gawryluk przywołała także wypowiedź wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, który krytykował sposób zarządzania niektórymi państwowymi podmiotami.

- Potrzebuję osób, które wykonają określoną pracę, a nie będą osobami, które pobierają 80 tysięcy miesięcznie i będą czekać do następnych wyborów - mówił Malepszak.

Dziennikarka podkreśliła, że przełożonym wiceministra jest Dariusz Klimczak z PSL. Jej zdaniem publiczna krytyka ze strony Malepszaka może wpisywać się w próbę dyscyplinowania ludowców.

Prowadząca zaznaczyła, że najważniejsze powinny być ich kompetencje.

- Jest jeden warunek, że to są właśnie rzeczywiście fachowcy - podsumowała.

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