W skrócie W sondażu United Surveys 20,4 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego jako aktualnego lidera polskiej prawicy. Tym samym wyprzedził on Jarosława Kaczyńskiego.

Najwięcej osób stwierdziło jednak, że polska prawica nie ma obecnie jednoznacznego przywódcy.

W wyniku zmian na prawicy Mateusz Morawiecki utworzył klub parlamentarny Rozwój Plus i w piątek przedstawił swoje priorytety.

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Ankietowanych zostali zapytani o to, kto w ich ocenie jest obecnie faktycznym liderem obozu prawicy w Polsce. 32,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że prawica nie ma dziś określonego przywódcy.

Wśród konkretnych nazwisk na pierwsze miejsce wysunął się faworyt w postaci Karola Nawrockiego. Na prezydenta głos oddało 20,4 proc. ankietowanych.

Tuż za jego plecami uplasował się prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Udało mu się zdobyć 19,8 proc. głosów.

Trzęsienie ziemi na prawicy. Polacy wskazali nowego lidera

Podium zamknął były premier Mateusz Morawiecki. Na lidera stowarzyszenia Rozwój Plus głos oddało 9,1 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z Konfederacji. 4,5 proc. ankietowanych uznało go za faktycznego lidera polskiej prawicy.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zyskał 2,6 proc. głosów. Na ostatnim miejscu znalazł się z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, na którego wskazało 1,7 proc. ankietowanych.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 9,8 proc. uczestników badania.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Rozłam na prawicy. Morawiecki założył klub parlamentarny

W ostatnim czasie na polskiej prawicy doszło do sporych przetasowań. W połowie lipca Kaczyński zakazał członkom swojej partii udziału w "stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym".

Po tym, jak frakcja byłego premiera odmówiła złożenia "lojalek", prezes PiS ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego. W odpowiedzi Morawiecki ogłosił powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, zabierając ze sobą kilkudziesięciu posłów.

W piątek odbyło się wydarzenie "Rozwój plus Wy", na którym Morawiecki ogłosił priorytety swojego środowiska. Były premier wspomniał m.in. o migracji oraz demografii. - Będziemy też poruszać kolejne niezwykle ważne tematy, takie jak energetyka, jak energia, niskie koszty energii - wymieniał były premier.





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