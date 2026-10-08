W skrócie 26 procent osób ankietowanych przewiduje, że obecna koalicja utrzyma władzę po wyborach w 2027 roku.

Scenariusze powrotu prawicy do władzy uzyskały łącznie 40 procent wskazań w sondażu.

24,4 procent badanych nie potrafiło określić, kto będzie rządził po wyborach.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS w dniach 2-4 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że najwięcej badanych spodziewa się utrzymania obecnej koalicji rządzącej. Taki rozwój wydarzeń przewiduje 26 proc. ankietowanych.

8 proc. zakłada powstanie rządu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ale bez PSL oraz Polski 2050, otwiera się w nowym oknie. W samodzielne rządy KO wierzy 1,6 proc. respondentów.

Po zsumowaniu różnych wariantów okazuje się jednak, że scenariusze zakładające powrót PiS i jego potencjalnych prawicowych koalicjantów do władzy mają łącznie 40 proc. wskazań.

24,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie wiem / trudno powiedzieć". Badanie przeprowadzono na rok przed planowanymi wyborami parlamentarnymi.

Kto przejmie władzę w 2027 roku? Prawica z przewagą w sondażu

Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią okazał się "szeroki wariant prawicowy". 17,3 proc. uważa, że po wyborach rząd może utworzyć PiS wspólnie z Konfederacją, otwiera się w nowym oknie oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, otwiera się w nowym oknie.

Z kolei 11,4 proc. przewiduje samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Niewiele mniej, 11,3 proc., wskazuje na koalicję PiS z Konfederacją, ale bez formacji Brauna.

Po zsumowaniu poszczególnych wariantów obraz sondażu staje się bardziej wyrównany. Scenariusze zakładające utrzymanie steru rządów przez partie tworzące większość rządową - zarówno w obecnym składzie, w okrojonym składzie, jak i w przypadku samodzielnych rządów KO - uzyskały łącznie 35,6 proc. wskazań.

Scenariusze, w których rząd tworzy Prawo i Sprawiedliwość - samodzielnie lub w różnych konfiguracjach z Konfederacją - zebrały 40 proc. wskazań.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 2-4 października 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 0,95.



