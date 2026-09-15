W skrócie Przemysław Czarnek, według sondażu, powinien objąć stanowisko prezesa PiS po Jarosławie Kaczyńskim.

Wyniki badania wskazują niewielką przewagę Czarnka nad Mariuszem Błaszczakiem, a trzecie miejsce zajęła Beata Szydło.

Sondaż przeprowadzono na początku września na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wyborców Prawa i Sprawiedliwości zapytano, kto powinien w przyszłości zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa ugrupowania.

Partia mierzy się w ostatnich miesiącach z poważnym kryzysem. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z kilkudziesięcioma politykami zdecydowali o powołaniu nowego klubu parlamentarnego - Rozwój Plus.

Nowy sondaż. Kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS?

Rozłam szybko znalazł odzwierciedlenie w sondażach. W najnowszym badaniu pracowni Opinia24 PiS odnotował poparcie na poziomie 17,5 proc., w ankiecie CBOS - 15 proc. To wyraźny spadek w stosunku do wyników sprzed kilku miesięcy.

Ankietowani mogli wskazać następcę Kaczyńskiego spośród kilku wskazanych popularnych polityków partii. Największa część z nich wybrała Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera. Polityk odnotował wynik na poziomie 31 proc.

Były minister edukacji wyprzedził szefa klubu parlamentarnego Mariusza Błaszczaka, którego poparło 28 proc. badanych. Podium zamknęła z kolei była premier Beata Szydło z wynikiem 16 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Tobiasz Bocheński (12 proc.), Jacek Sasin (6 proc.) oraz Zbigniew Ziobro (5 proc.). Żadnej z powyższych odpowiedzi nie wybrało 2 proc. respondentów. Nie mieli oni możliwości wskazać nazwiska innego niż zaproponowane.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.



