W skrócie Najwięcej ankietowanych, 29 proc., wskazało Mateusza Morawieckiego jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku szefa PiS.

Przemysław Czarnek uzyskał 11 proc., a Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński po 5 proc. wskazań.

18 proc. badanych opowiedziało się za kimś spoza wskazanej grupy kandydatów, a 24 proc. nie miało zdania.

"Fakt" - dla którego pracownia IBRiS wykonała sondaż - ocenił, że nie widać jednego, konkretnego następcy Kaczyńskiego, ale spośród ewentualnych kandydatów jeden wysuwa się przed innych.

W odpowiedzi na pytanie "Kto powinien zastąpić prezesa PiS", największa grupa badanych wskazała byłego premiera Mateusza Morawieckiego (29 proc.).

Za nim znalazł się były minister edukacjiPrzemysław Czarnek (11 proc.). Kolejne miejsce zajęli były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki oraz były kandydat na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński - za każdym z nich opowiedziało się 5 proc. respondentów.

Dalej uplasowali się: była premier Beata Szydło oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z wynikami na poziomie 1 proc.

Prawie jedna piąta (18 proc.) ankietowanych wolałaby widzieć w roli szefa PiS kogoś spoza tej grupy. Z kolei 24 proc. ankietowanych odpowiedziało: "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS wykonano od 14 do 16 lutego na próbie 1 tys. osób za pomocą badania zrealizowanego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

