Rejestracja na bon turystyczny 2026 rozpoczyna się już w lutym i potrwa jedynie przez cztery dni. Można zaoszczędzić nawet 500 zł na noclegu. Akcja "Wiosna na Warmii i Mazurach" dotyczy jedynie zarejestrowanych w programie obiektów, a sam bon ma limit czasowy.

Bon turystyczny 2026 - dofinansowanie do wiosennego wypoczynku

Akcja "Wiosna na Warmii i Mazurach" zakłada dofinansowanie w formie bonu turystycznego do wypoczynku na Warmii i Mazurach. Bon można zrealizować w wybranych miejscach noclegowych od marca, jednak rejestracja wniosków zaczyna się już w lutym i trwa jedynie 4 dni.

Z bonu turystycznego 2026 mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy województwa, ale także turyści z całego kraju. Program jest w pełni finansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i jest kontynuacją podobnej akcji przeprowadzonej jesienią zeszłego roku. Z poprzednich bonów turystycznych skorzystało blisko 3,5 tysiąca turystów.

Realizacja bonu turystycznego ma również ograniczenia czasowe. Dopłata dotyczy noclegów zarezerwowanych w dniach od 2 marca do 17 maja z wyłączeniem okresu świąt wielkanocnych (4-6 kwietnia) oraz majówki (1-3 maja).

Bon turystyczny pozwala obniżyć koszty wiosennego wypoczynku w regionie Warmii i Mazur znanym z malowniczych jezior, zabytków i smacznej kuchni. Miejsce to jest także uwielbiane przez osoby aktywnie spędzające czas podczas żeglugi czy na rowerze, a także rodziny z dziećmi szukające spokoju i ciekawych atrakcji dla dzieci. Sama akcja samorządowa ma na celu pobudzenie ruchu turystycznego w regionie poza sezonem.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny 2026?

Aby skorzystać z warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego 2026, trzeba zarejestrować się na stronie bonwarmiaimazury.pl i pobrać bon, który zostanie wygenerowany 27 lutego między 11:00 a12:00. Od 9 do 20 lutego właściciele obiektów agroturystycznych mogą zgłaszać chęć udziału w programie.

Wnioski na bon turystyczny można z kolei składać tylko przez 4 dni od 23 do 27 lutego. Najlepiej zrobić do przed 27, by podczas ostatniego dnia, gdy odbywa się losowanie, nie tracić czasu na generowanie bonu. W losowaniu obowiązuje bowiem zasada kto pierwszy, ten lepszy. Jak informują organizatorzy - bony rozchodzą się w ciągu kilku minut.

Osoby, które brały udział już w poprzedniej edycji warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego nie muszą zakładać nowego konta. Wystarczy, że po zalogowaniu wyrażą chęć udziału w kolejnej edycji.

Ile wynosi bon turystyczny 2026?

W 2026 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył znacznie wyższą kwotę na dofinansowanie do wypoczynku. Oznacza to nie tylko większą liczbę osób, które mogą skorzystać z bonu, ale również wyższe kwoty dofinansowania. Bon turystyczny w 2026 roku zakłada dopłatę 300 zł w:

hotelach 1 i 2-gwiazdkowych,

pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych,

apartamentach i domkach turystycznych,

pokojach gościnnych i gospodarstwach agroturystycznych,

motelach, kempingach, polach namiotowych i schroniskach młodzieżowych.

W hotelach 3,4 i 5-gwiazdkowych turyści mogą liczyć na dopłatę w wysokości 500 zł. Bon zakłada również w wybranych przypadkach zniżkę na nocleg w wysokości 10 proc.

Lokalne bony turystyczne jako ratunek dla branży turystycznej

Ogólnopolski bon turystyczny został wprowadzony w 2020 roku i jego celem było przede wszystkim pobudzenie branży turystycznej w czasie pandemii COVID-19. Z akcji trwającej do 2023 roku skorzystało ok. 3,5 mln dzieci.

Śladem tym podąża dziś wiele samorządów, organizując lokalne bony turystyczne, które mają pobudzić branżę turystyczną w regionie poza sezonem - jak ma to przykład w województwie warmińsko-mazurskim. Z podobnego bonu turystycznego można skorzystać w województwie podlaskim. Tam władze przewidziały trzy terminy realizacji bonu, które obejmują również okres wakacyjny.

Dla turystów bony są nie tylko zachętą do odwiedzenia wielu pięknych, lecz zapomnianych regionów Polski, ale także sposobem na oszczędności.

