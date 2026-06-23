W skrócie Sondaż IBRiS wskazuje, że Łukasz Gibała uzyskałby największe poparcie mieszkańców Krakowa, osiągając 17,2 procent głosów.

Na kolejnych miejscach znaleźliby się Daria Gosek-Popiołek z 13,5 procent oraz Michał Drewnicki z 13,2 procent.

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego zakończyło się jego odwołaniem 24 maja.

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Jak wynika z nowego sondażu IBRiS, mieszkańcy Krakowa wciąż nie są pewni, na kogo oddaliby głos w nadchodzących wyborach na prezydenta miasta. Po odwołaniu z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z KO, premier Donald Tusk nie wyznaczył jeszcze terminu przedterminowych wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym powinny one odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Wybory na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała prowadzi w sondażu

Największe poparcie Krakowian w najnowszym badaniu IBRiS uzyskał główny kontrkandydat Miszalskiego w wyborach w 2024 roku Łukasz Gibała. Mógłby on liczyć na 17,2 proc. głosów. Samorządowiec nie potwierdził na razie swojego startu.

Na drugim miejscu znalazła się kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Posłanka mogłaby liczyć na poparcie 13,5 proc. mieszkańców miasta. Trzeci w kolejce do objęcia urzędu byłby Michał Drewnicki z PiS, na którego chciałoby zagłosować 13,2 proc. osób. Poza podium z wynikiem 12 proc. znalazła się z kolei wspólna kandydatka KO i PSL Monika Piątkowska.

Prezydent Krakowa odwołany. Znamy głównych kandydatów na następcę

Na kolejnych miejscach w sondażu znaleźli się: kandydat Konfederacji - Bartosz Bocheńczak (5,9 proc.), kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna - Michał Klimek (5,0 proc.), kandydatka Razem - Aleksandra Owca (3,8 proc.), Jan Hoffman - 2,1 proc., Marian Banaś - 1,4 proc., Paweł Śliz (Polska 2050) - 0 proc. Opcję "inny kandydat" wybrało 1,4 proc. osób.

Co piąty ankietowany (20,6 proc.) nie jest pewien, na kogo chciałby oddać swój głos w przedterminowych wyborach w stolicy Małopolski. 3,9 proc. osób odmówiło odpowiedzi na pytanie sondażowe.

24 maja prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu w wyniku przeprowadzonego referendum. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców miasta.

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, którzy wyrazili w ten sposób niezadowolenie nieefektywnym sprawowaniem urzędu przez Miszalskiego, zadłużeniem miasta, niespełnieniem obietnic wyborczych czy kwestiami takimi jak podwyższenie cen biletów w komunikacji miejskiej i wydłużenie godzin płatnego parkowania.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadzono na zlecenie Nowej Lewicy w dniach 10-14 czerwca br. wśród pełnoletnich mieszkańców Krakowa; próba: n=1000, błąd oszacowania 3 proc., próg ufności 0,95.

Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).





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