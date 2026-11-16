W skrócie W poniedziałek w Belwederze odbędzie się spotkanie ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, na którym zabraknie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Cezary Tomczyk z KO stwierdził, że przedstawiciele jego ugrupowania nie pojawią się na spotkaniu, ponieważ sprawa Trybunału Konstytucyjnego została już zamknięta.

Obecność na rozmowach potwierdzili natomiast politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz koła Rozwój Plus.

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Spotkanie z przedstawicielami środowisk politycznych ws. uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym zaplanowane jest na godz. 14 w Belwederze. Do prowadzenia spotkania wyznaczony został szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapytany w poniedziałek, czy przedstawiciele klubu KO będą obecni na tym spotkaniu, przekazał, że nikt z ugrupowania nie będzie obecny.

Spotkanie w Belwederze. Tematem "uzdrowienie sytuacji w TK"

W poniedziałek w TVN24 wiceszef MON i poseł KO Cezary Tomczyk powiedział, że nie ma informacji, żeby ktoś z klubu miał iść na spotkanie do Belwederu. Podkreślił, że wynika to z "jednego konkretnego powodu".

Jak wyjaśnił Tomczyk, "sprawa Trybunału Konstytucyjnego, czy to się panu prezydentowi podoba, czy nie, została zamknięta". - Sędziowie są w Trybunale Konstytucyjnym, orzekają, spotykają się, wydają zarządzenia, Trybunał funkcjonuje normalnie. Długo czekaliśmy na taki moment - stwierdził Tomczyk.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informował w piątek, że zaproszenie na spotkanie dostali przedstawiciele "wszystkich klubów i kół parlamentarnych". Jak zaznaczył, będzie ono okazją do rozmowy o tym "co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym". Dodał, że strona prezydencka nie będzie "kładła swojej propozycji".

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na poniedziałkowe spotkanie ws. TK, nie zamierzają przyjść także politycy Lewicy. Obecni mają być natomiast politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.

Szef KPRP informował w piątek, że na spotkanie zostało zaproszone również koło senackie Nowa Polska-Centrum. W przesłanym PAP komunikacie ugrupowanie przekazało, że na spotkanie w Belwederze udaje się Krzysztof Koman - sekretarz generalny partii.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. "Naruszenie porządku" a "sprawa jest rozstrzygnięta"

Pod koniec października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, "zostali zaatakowani".

W czwartek premier podkreślił, że "sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK". - W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK - zaznaczył.



